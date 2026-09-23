Este fin de semana, Charlotte y sus alrededores ofrecen opciones para todos los gustos, con festivales culturales, música en vivo, actividades familiares, arte, celebraciones de la Herencia Hispana y eventos gratuitos. Por eso, aquí te presentamos 16 actividades para aprovechar el fin de semana.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Best in show”. Fecha : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Festival del Líbano en Charlotte La Iglesia Católica Maronita San Esteban invita a la comunidad a disfrutar del Festival del Líbano, un evento lleno de cultura y tradiciones libanesas. Habrá comida libanesa, dulces típicos, música en vivo, una encantadora bailarina de danza del vientre, un rincón para niños y mucho más para toda la familia. Fecha : viernes 25 y sábado 26 de septiembre

: viernes 25 y sábado 26 de septiembre Hora : viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado de 11:00 a.m. a 9:30 p.m.

: viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado de 11:00 a.m. a 9:30 p.m. Lugar : St. Matthew Catholic Church’s

: St. Matthew Catholic Church’s Dirección : 8015 Ballantyne Commons Pkwy, Charlotte, NC 28277

: 8015 Ballantyne Commons Pkwy, Charlotte, NC 28277 Costo: entrada gratis

Festival en Freedom Park Más de 200 artistas y artesanos participarán en la edición número 62 del Festival in the Park, donde exhibirán y venderán obras de distintas disciplinas, como pintura, fotografía, cerámica, joyería, escultura, madera, vidrio y textiles. El evento también contará con música y entretenimiento en varios escenarios, vendedores de comida y actividades para toda la familia. Fecha : del viernes 25 al domingo 27 de septiembre

: del viernes 25 al domingo 27 de septiembre Hora : viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. | domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

: viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. | domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1900 East Boulevard, Charlotte, NC 28203.

Fiesta Friday: música y diversión en NoDa El último viernes de cada mes, Urban District se transforma en un espacio para disfrutar de una noche de entretenimiento en comunidad. La actividad es gratuita y está abierta a personas de todas las edades. Fecha : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Urban District

: Urban District Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205

Pintura de diamantes para adolescentes Los adolescentes podrán celebrar el Dolly Day con una actividad creativa inspirada en Dolly Parton. Durante el encuentro, aprenderán a hacer un separador de libros con forma de mariposa utilizando la técnica de pintura de diamantes. Fecha : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Davidson Library

: Davidson Library Dirección : 119 South Main Street, Davidson, NC 28036

: 119 South Main Street, Davidson, NC 28036 Inscripción en el siguiente enlace.

Celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana con Compare Foods La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Mes de la Herencia Hispana. En ellas habrá presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205 Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217

Día para celebrar a las mujeres de la diáspora africana La comunidad está invitada a participar en un encuentro para celebrar a las mujeres de la diáspora africana, incluyendo la afrolatina. El evento será familiar y gratuito, con música en vivo, actividades de arte y manualidades, percusión y espacios para promover la unidad comunitaria. Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora : 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Harvey B. Gantt Center

: Harvey B. Gantt Center Dirección : 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Touch-a-Truck regresa a Mecklenburg County La oficina de Residuos sólidos y reciclaje del condado de Mecklenburg invita a las familias a conocer de cerca los vehículos y equipos pesados que ayudan a mantener en funcionamiento la comunidad. Los asistentes podrán subir a camiones, explorar tractores y bulldozers, recorrer las instalaciones y aprender sobre el trabajo que se realiza allí. También habrá vendedores de comida. Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Compost Central Disposal & Recycling Center

: Compost Central Disposal & Recycling Center Dirección: 140 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

El arte de crear conchas mexicanas La tradición del pan dulce mexicano será el punto de partida para este taller de manualidades. Los participantes podrán crear su propia mini concha con arcilla polimérica mientras descubren el significado de este alimento dentro de la cultura latina. Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora : 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Fiesta en el museo Mint de Charlotte Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada. En esta edición también habrá un mercado de obras y artesanía hecha con cerámica. Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph.

: Mint Museum Randolph. Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Hora del cuento bilingüe en parque natural Las familias podrán disfrutar de una sesión de lectura en inglés y español para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en uno de los parques más populares de la zona. Cada encuentro incluirá un cuento diferente relacionado con la cultura latina e hispana, además de una manualidad o actividad temática. Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 2:30 p.m. Lugar : Stevens Creek Nature Center and Preserve

: Stevens Creek Nature Center and Preserve Dirección : 15700 Thompson Rd, Mint Hill, NC 28227

: 15700 Thompson Rd, Mint Hill, NC 28227 Inscripción en el siguiente enlace.

Festa Cívica Familiar Brasileira Asiste a un evento para festejar la cultura de Brasil con comida, dulces, frutas y bebidas. Puedes llevar algo para compartir. Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Lugar : Aldersgate United Methodist Church

: Aldersgate United Methodist Church Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28217

Festival Latino en Gastonia Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia. Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Lugar : Wow Supermarket

: Wow Supermarket Dirección : 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052 Costo: Gratis

Arte popular mexicano por el Día de los Muertos Se trata de un evento dirigido para niños en edad escolar y sus familias. Podrán explorar los colores, patrones y elementos del arte popular mexicano mediante diferentes estaciones de manualidades. Fecha : martes 29 de septiembre

: martes 29 de septiembre Hora : 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:30 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209