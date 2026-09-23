Este fin de semana, Charlotte y sus alrededores ofrecen opciones para todos los gustos, con festivales culturales, música en vivo, actividades familiares, arte, celebraciones de la Herencia Hispana y eventos gratuitos. Por eso, aquí te presentamos 16 actividades para aprovechar el fin de semana.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Best in show”.
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Festival del Líbano en Charlotte
La Iglesia Católica Maronita San Esteban invita a la comunidad a disfrutar del Festival del Líbano, un evento lleno de cultura y tradiciones libanesas. Habrá comida libanesa, dulces típicos, música en vivo, una encantadora bailarina de danza del vientre, un rincón para niños y mucho más para toda la familia.
- Fecha: viernes 25 y sábado 26 de septiembre
- Hora: viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado de 11:00 a.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: St. Matthew Catholic Church’s
- Dirección: 8015 Ballantyne Commons Pkwy, Charlotte, NC 28277
- Costo: entrada gratis
Festival en Freedom Park
Más de 200 artistas y artesanos participarán en la edición número 62 del Festival in the Park, donde exhibirán y venderán obras de distintas disciplinas, como pintura, fotografía, cerámica, joyería, escultura, madera, vidrio y textiles. El evento también contará con música y entretenimiento en varios escenarios, vendedores de comida y actividades para toda la familia.
- Fecha: del viernes 25 al domingo 27 de septiembre
- Hora: viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. | domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1900 East Boulevard, Charlotte, NC 28203.
Fiesta Friday: música y diversión en NoDa
El último viernes de cada mes, Urban District se transforma en un espacio para disfrutar de una noche de entretenimiento en comunidad. La actividad es gratuita y está abierta a personas de todas las edades.
- Fecha: viernes 25 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Urban District
- Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205
Pintura de diamantes para adolescentes
Los adolescentes podrán celebrar el Dolly Day con una actividad creativa inspirada en Dolly Parton. Durante el encuentro, aprenderán a hacer un separador de libros con forma de mariposa utilizando la técnica de pintura de diamantes.
- Fecha: viernes 25 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Davidson Library
- Dirección: 119 South Main Street, Davidson, NC 28036
- Inscripción en el siguiente enlace.
Celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana con Compare Foods
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Mes de la Herencia Hispana. En ellas habrá presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
Día para celebrar a las mujeres de la diáspora africana
La comunidad está invitada a participar en un encuentro para celebrar a las mujeres de la diáspora africana, incluyendo la afrolatina. El evento será familiar y gratuito, con música en vivo, actividades de arte y manualidades, percusión y espacios para promover la unidad comunitaria.
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Harvey B. Gantt Center
- Dirección: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Touch-a-Truck regresa a Mecklenburg County
La oficina de Residuos sólidos y reciclaje del condado de Mecklenburg invita a las familias a conocer de cerca los vehículos y equipos pesados que ayudan a mantener en funcionamiento la comunidad. Los asistentes podrán subir a camiones, explorar tractores y bulldozers, recorrer las instalaciones y aprender sobre el trabajo que se realiza allí. También habrá vendedores de comida.
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Compost Central Disposal & Recycling Center
- Dirección: 140 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
El arte de crear conchas mexicanas
La tradición del pan dulce mexicano será el punto de partida para este taller de manualidades. Los participantes podrán crear su propia mini concha con arcilla polimérica mientras descubren el significado de este alimento dentro de la cultura latina.
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Fiesta en el museo Mint de Charlotte
Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada. En esta edición también habrá un mercado de obras y artesanía hecha con cerámica.
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph.
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Hora del cuento bilingüe en parque natural
Las familias podrán disfrutar de una sesión de lectura en inglés y español para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en uno de los parques más populares de la zona. Cada encuentro incluirá un cuento diferente relacionado con la cultura latina e hispana, además de una manualidad o actividad temática.
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: 1:00 p.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Stevens Creek Nature Center and Preserve
- Dirección: 15700 Thompson Rd, Mint Hill, NC 28227
- Inscripción en el siguiente enlace.
Festa Cívica Familiar Brasileira
Asiste a un evento para festejar la cultura de Brasil con comida, dulces, frutas y bebidas. Puedes llevar algo para compartir.
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Aldersgate United Methodist Church
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28217
Festival Latino en Gastonia
Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia.
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Wow Supermarket
- Dirección: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052
- Costo: Gratis
Arte popular mexicano por el Día de los Muertos
Se trata de un evento dirigido para niños en edad escolar y sus familias. Podrán explorar los colores, patrones y elementos del arte popular mexicano mediante diferentes estaciones de manualidades.
- Fecha: martes 29 de septiembre
- Hora: 2:30 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Búsqueda del tesoro por el Mes de la Herencia Hispana
ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países hispanos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen.
- Fecha: todos los días, hasta el 15 de octubre
- Hora: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis