Este mes, la comunidad podrá acceder a actividades enfocadas en el cuidado de la salud física y emocional, desde orientación sobre seguros médicos y talleres bilingües hasta espacios de apoyo para cuidadores, prevención del suicidio y actividades para el bienestar. Son gratuitas y varias ofrecen atención en español.
Cumbre de prevención del suicidio
Staying Alive 2026 reunirá a la comunidad en Charlotte para hablar sobre prevención del suicidio y salud mental. El encuentro ofrecerá herramientas y recursos para reconocer estos desafíos y fortalecer el apoyo comunitario, con interpretación al español.
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: The Park Church
- Dirección: 6029 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
Programa gratuito para cuidadores de personas con discapacidades
Voces que Respiran es un programa de HABILIDADX que invita a personas cuidadoras de niños y personas con discapacidades y distintas necesidades de apoyo a participar en una experiencia de escritura y conexión. Mientras los cuidadores participan en las actividades, sus hijos podrán disfrutar de actividades artísticas inclusivas en un espacio cercano y acompañado.
- Fecha: viernes 25 de septiembre, 16 de octubre y 20 de noviembre de 2026
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: St. Andrew’s UMC – Archdale Community Center
- Dirección: 1901 Archdale Drive, Charlotte, NC 28210
- Inscripción en el siguiente enlace.
Tarde de colorear para adultos
Un espacio tranquilo para relajarse, desconectarse de la rutina y dejar volar la creatividad. Los participantes podrán disfrutar de una sesión de coloreado de 75 minutos con dibujos y lápices de colores proporcionados en el lugar.
- Fecha: viernes 25 de septiembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:15 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Inscripción en el siguiente enlace.
El Arte de Sentir: taller bilingüe para explorar las emociones
A través del arte y la atención plena (mindfulness), niños y adultos podrán explorar sus emociones, fortalecer el autoconocimiento y desarrollar herramientas para expresarse y relacionarse con sus sentimientos de manera consciente y creativa. La actividad se realizará en inglés y español.
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134
Feria comunitaria de salud y bienestar en Monroe
Se trata de una jornada gratuita reunirá a familias en el Monroe Science Center con servicios, actividades y recursos para promover la salud y el bienestar. Los asistentes podrán acceder a exámenes de salud, información médica, vacunas contra la gripe y otros recursos comunitarios.
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Monroe Science Center
- Dirección: 318 E Franklin St, Monroe, NC 28112
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar por diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 28 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Taller virtual sobre opciones de salud y planes médicos
El Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana, en colaboración con sus socios, invita a la comunidad a participar en un taller para aprender a comprender las opciones de salud y aprovechar mejor el plan médico, con información y orientación de expertos.
- Fecha: martes 29 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Modalidad: virtual
- Inscripción en el siguiente enlace.