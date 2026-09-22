Este mes, la comunidad podrá acceder a actividades enfocadas en el cuidado de la salud física y emocional, desde orientación sobre seguros médicos y talleres bilingües hasta espacios de apoyo para cuidadores, prevención del suicidio y actividades para el bienestar. Son gratuitas y varias ofrecen atención en español.

Cumbre de prevención del suicidio Staying Alive 2026 reunirá a la comunidad en Charlotte para hablar sobre prevención del suicidio y salud mental. El encuentro ofrecerá herramientas y recursos para reconocer estos desafíos y fortalecer el apoyo comunitario, con interpretación al español. Fecha : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre Hora : 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 8:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : The Park Church

: The Park Church Dirección: 6029 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Programa gratuito para cuidadores de personas con discapacidades Voces que Respiran es un programa de HABILIDADX que invita a personas cuidadoras de niños y personas con discapacidades y distintas necesidades de apoyo a participar en una experiencia de escritura y conexión. Mientras los cuidadores participan en las actividades, sus hijos podrán disfrutar de actividades artísticas inclusivas en un espacio cercano y acompañado. Fecha : viernes 25 de septiembre, 16 de octubre y 20 de noviembre de 2026

: viernes 25 de septiembre, 16 de octubre y 20 de noviembre de 2026 Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : St. Andrew’s UMC – Archdale Community Center

: St. Andrew’s UMC – Archdale Community Center Dirección : 1901 Archdale Drive, Charlotte, NC 28210

: 1901 Archdale Drive, Charlotte, NC 28210 Inscripción en el siguiente enlace.

Tarde de colorear para adultos Un espacio tranquilo para relajarse, desconectarse de la rutina y dejar volar la creatividad. Los participantes podrán disfrutar de una sesión de coloreado de 75 minutos con dibujos y lápices de colores proporcionados en el lugar. Fecha : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre Hora : 2:00 p.m. a 3:15 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:15 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Inscripción en el siguiente enlace.

El Arte de Sentir: taller bilingüe para explorar las emociones A través del arte y la atención plena (mindfulness), niños y adultos podrán explorar sus emociones, fortalecer el autoconocimiento y desarrollar herramientas para expresarse y relacionarse con sus sentimientos de manera consciente y creativa. La actividad se realizará en inglés y español. Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134

Feria comunitaria de salud y bienestar en Monroe Se trata de una jornada gratuita reunirá a familias en el Monroe Science Center con servicios, actividades y recursos para promover la salud y el bienestar. Los asistentes podrán acceder a exámenes de salud, información médica, vacunas contra la gripe y otros recursos comunitarios. Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Monroe Science Center

: Monroe Science Center Dirección: 318 E Franklin St, Monroe, NC 28112

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar por diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 28 de septiembre

: lunes 28 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.