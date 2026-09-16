Los conductores de Carolina del Norte enfrentan otro fuerte aumento en el precio de la gasolina justo cuando termina el verano.

Este 16 de septiembre, la gasolina regular cuesta en promedio $4.12 por galón en Carolina del Norte, según AAA. Hace una semana estaba en $3.90.

Esto representa un aumento de aproximadamente 45 % frente al año pasado, cuando el promedio estatal era $2.84.

A nivel nacional, el promedio alcanzó $4.37 por galón, frente a $4.22 hace una semana y $3.19 hace un año.

¿Por qué está subiendo la gasolina?

El principal factor es el encarecimiento del petróleo debido a las interrupciones del suministro y las tensiones en Medio Oriente.

El crudo Brent cerró el 15 de septiembre en $108.75 por barril, después de subir más de $3 durante esa jornada.

Uno de los problemas centrales continúa siendo el Estrecho de Hormuz, ruta estratégica que históricamente transportaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

El tráfico marítimo por el estrecho se mantiene severamente reducido por el conflicto regional.

Además, recientes ataques afectaron infraestructura petrolera de Arabia Saudita, aumentando nuevamente las preocupaciones sobre el suministro mundial.

Gasolina sube cuando normalmente debería bajar

El incremento ocurre durante una época en la cual los precios suelen comenzar a disminuir por una menor demanda después del verano.

AAA reportó el 10 de septiembre que el consumo estadounidense de gasolina había bajado de 8.92 millones a 8.55 millones de barriles diarios.

Al mismo tiempo, las reservas nacionales aumentaron ligeramente. Sin embargo, el encarecimiento del petróleo continúa presionando los precios en las estaciones.

Familias podrían sentir mayor presión

Los precios elevados afectan especialmente a hogares que necesitan conducir diariamente para trabajar, llevar niños a la escuela o realizar compras.

El impacto tampoco termina necesariamente en las estaciones.

El petróleo más caro puede aumentar los costos de transporte y producción, creando presión sobre otros bienes y servicios.

Sin embargo, el efecto final dependerá de cuánto duren las interrupciones y de cómo respondan los mercados.

Además, los precios en las gasolineras no reaccionan inmediatamente cuando disminuye el petróleo.

Las estaciones todavía pueden tener inventarios adquiridos a precios superiores.

¿Cómo gastar menos gasolina?

Los conductores pueden adoptar algunas medidas sencillas para reducir el consumo:

Compare precios antes de llenar el tanque.

antes de llenar el tanque. Planifique varios mandados dentro de un mismo recorrido.

Evite viajes innecesarios cuando sea posible.

Mantenga los neumáticos correctamente inflados y el vehículo en buenas condiciones.

Comparta viajes con vecinos, familiares o compañeros de trabajo.

Busque programas de descuentos y recompensas ofrecidos por supermercados y gasolineras.

ofrecidos por supermercados y gasolineras. Evite depender de tarjetas de crédito para cubrir permanentemente el aumento del combustible.

Por ahora, el comportamiento del petróleo y las interrupciones del suministro seguirán siendo factores importantes para determinar cuánto pagarán los conductores.

Consulte los precios actualizados de AAA en Carolina del Norte⁠