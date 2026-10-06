¿Qué necesita Charlotte? Invitan participar en encuesta nacional

Charlotte fue seleccionada como una de ocho comunidades del país para participar en un nuevo estudio que busca conocer qué necesitan sus residentes y qué factores mejoran su calidad de vida.

La iniciativa es impulsada por Knight Foundation, en colaboración con NORC at the University of Chicago.

Los residentes mayores de 18 años pueden completar una encuesta disponible en inglés y español, que toma aproximadamente 15 minutos.

Los resultados serán públicos y buscan proporcionar información a residentes, organizaciones comunitarias y líderes locales para identificar prioridades.

¿Qué quieren saber de los habitantes de Charlotte?

La encuesta aborda diferentes aspectos relacionados con el bienestar y la experiencia de vivir en una comunidad. Entre los temas están seguridad, educación, salud, espacios públicos, arte y cultura, participación cívica y conexiones sociales.

También pregunta sobre noticias locales y acceso a información, un aspecto relacionado con la manera en que los residentes conocen lo que ocurre en su comunidad.

Knight Foundation busca identificar qué consideran los residentes que hace de su comunidad un buen lugar para vivir. También pretende conocer cuáles son los problemas que, según ellos, necesitan mayor atención.

Charlotte, entre ocho comunidades seleccionadas

Esta primera etapa funciona como un programa piloto antes de ampliar el estudio a las 26 comunidades donde Knight Foundation mantiene inversiones.

Además de Charlotte, participan:

Aberdeen, Dakota del Sur.

Boulder County, Colorado.

Columbia, Carolina del Sur.

Gary, Indiana.

Miami-Dade County, Florida.

San José, California.

St. Paul, Minnesota.

El proyecto utiliza dos métodos para conseguir respuestas. Algunos residentes seleccionados aleatoriamente recibirán invitaciones mediante mensajes de texto o tarjetas postales. Al mismo tiempo, organizaciones comunitarias compartirán la encuesta entre las personas que forman parte de sus redes.

Los investigadores compararon ambos métodos para determinar cómo alcanzar a una población más amplia y diversa.

¿Es anónima la encuesta?

Según la información proporcionada por los organizadores, participar es voluntario y las respuestas serán anónimas y confidenciales. Los resultados se divulgarán únicamente de manera agregada.

La encuesta comenzó a distribuirse el 19 de agosto de 2026 y está previsto que cierre durante octubre. Sin embargo, podría finalizar antes si recibe suficientes respuestas.

Los residentes de Charlotte mayores de 18 años pueden participar en el Community Wellbeing Survey, en español, visitando: communitywellbeingsurvey.norc.org/index_es.html

¿Para qué utilizarán los resultados?

Knight Foundation señala que el objetivo es entregar información que permita a las comunidades identificar necesidades, establecer prioridades y desarrollar soluciones locales.

Los resultados también ayudarán a Knight a conocer mejor las prioridades de las comunidades y podrían informar sus futuras inversiones.

Esta primera encuesta permitirá probar la metodología antes de una posible expansión a las 26 comunidades Knight.