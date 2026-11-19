Las liga Carolina International Basketball Association (Liga CIBA) avanzó en su calendario de postemporada con una jornada de semifinales en la que varios equipos consiguieron su clasificación a las finales de sus respectivas divisiones. Los encuentros dejaron definidos los enfrentamientos por el campeonato en Primera División, Segunda División B y Segunda División B1, mientras que la Segunda División A todavía espera conocer a su último finalista.

En Primera División, Rhinos consiguió su boleto a la final tras eliminar a Aces. Posteriormente, La Dinastía venció a Renegados y aseguró el segundo lugar disponible para disputar el título. Ambos equipos se enfrentarán en la gran final de esta categoría.

En Segunda División A, Trap Latinos eliminó a Piantini y avanzó a las semifinales, donde se midió ante Supreme. Este último se quedó con la victoria y ahora deberá definir su clasificación a la final en el encuentro pendiente frente a Trap Latinos. Por su parte, Raptors consiguió su pase tras eliminar a Terminators en los dos partidos de la serie.

En Segunda División B, Abayard3s avanzó a la final luego de eliminar a Intocables en los dos encuentros. Los Halcones también consiguieron su clasificación al vencer a Carmelitos. De esta manera, ambos equipos se enfrentarán por el campeonato.

Para Abayard3s será su primera participación en una final, mientras que Los Halcones disputarán la segunda de su historia. El equipo ya había conquistado un campeonato bajo el nombre de Centauros, cuando competía en Segunda División B1.

Finalmente, en Segunda División B1, Naciones Unidas dominó sus dos encuentros frente a Monstars y aseguró su lugar en la final. La otra semifinal necesitó un tercer partido, luego de que Cuervos empatara la serie ante Cafetaleros. Sin embargo, Cafetaleros logró imponerse en el encuentro decisivo y consiguió el pase para enfrentar a Naciones Unidas por el título.