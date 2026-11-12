Las eliminatorias de la Carolina International Basketball Association (Liga CIBA) continúan avanzando y dejaron varias sorpresas durante la jornada del 1 de noviembre, con equipos que aseguraron su boleto a las semifinales y otros que mantienen abiertas sus series en busca de un lugar entre los cuatro mejores de sus respectivas divisiones.

Renegados avanza a semifinales en Primera División

En Primera División, Renegados consiguió una importante victoria en el tercer partido de su serie frente a Assassins, resultado que le permitió avanzar a las semifinales. Su próximo rival fue La Dinastía, quienes lograron imponerse en el primer encuentro. En la otra semifinal, Rhinos también tomó ventaja al ganar el primer partido de su serie ante Aces.

Resultados en las segundas divisiones

Una de las principales sorpresas de la jornada se produjo en la Segunda División A, Terminators, que había terminado la temporada regular en el octavo lugar, eliminó a Certified Hoopers. Ellos se mantenía como líder durante gran parte de la temporada. Con esta victoria, Terminators avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Raptors.

Raptors, por su parte, consiguió su clasificación después de eliminar a Venezuela al ganar los dos partidos de la serie. Por el otro lado del cuadro, Supreme RD eliminó a Titanes y también aseguró su lugar en semifinales.

El último enfrentamiento de esta ronda todavía está por definirse, ya que Trap Latinos y Piantini USA deberán disputar el desempate de su serie. El ganador enfrentará a Supreme RD.

En Segunda División B, Carmelitos eliminó a San Miguel y avanzó a las semifinales, donde se enfrentará a Los Halcones, quienes eliminaron a Tumbados.

En el otro lado de la llave, Abayard3s superó a Bluemoon y consiguió el boleto a semifinales. Su próximo rival será Intocables, que eliminó a Los Muchachones en un tercer partido.

Finalmente, en Segunda División B1, Naciones Unidas eliminó a Guerreros y avanzó a las semifinales. El equipo ya disputó su primer encuentro de esta fase ante Monstars y consiguió comenzar la serie con una victoria. Por su parte, Cafetaleros también tomó ventaja en su semifinal al ganar el primer partido frente a Cuervos.