Las eliminatorias de la Carolina International Basketball Association (Liga CIBA), avanzaron con varias series definidas. Estos fueron los resultados de la jornada del 25 de octubre.

Primera División

En la serie por un lugar en las semifinales contra Dinastía, Renegados y Assassins dividieron victorias, por lo que deberán disputar un tercer partido el próximo domingo para definir al clasificado.

En la otra llave, Aces eliminó a International y consiguió el pase a las semifinales, donde enfrentará a Rhinos la próxima semana.

Segunda División A

Terminator eliminó a Montros y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Certified Hoopers. En la otra serie de cuartos de ese lado del cuadro, Raptors tomó ventaja tras ganar el primer partido ante Venezuela.

Por el otro lado, Viramontes eliminó a Titans y consiguió su pase para enfrentar a Supreme RD en cuartos de final. Mientras tanto, Trap Latino ganó el primer encuentro de su serie contra Piantini.

Segunda División B

Tumbados eliminó a Raza Unida y avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con Los Halcones. En la otra serie de cuartos de ese lado, San Miguel comenzó con victoria ante Carmelitos.

En el otro sector del cuadro, Bluemoon eliminó a LPB y enfrentará a Abayard3s en cuartos de final. Además, Los Muchachones tomó ventaja al ganar el primer partido de su serie contra Intocables.

Segunda División B1

Cuervos eliminó a Hidalgo y Cafetaleros hizo lo propio ante Linces, por lo que ambos equipos se enfrentarán en las semifinales de la Segunda División B1.

En el otro lado del cuadro, Monstars eliminó a Los Toros. Naciones Unidas, por su parte, igualó la serie contra Guerreros al ganar el partido de este domingo. El próximo domingo se definirá quién avanza para enfrentar a Monstars en las semifinales.