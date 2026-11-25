La Navidad llega a Charlotte y sus alrededores con actividades para disfrutar durante esta temporada. Hay recorridos entre miles de luces, espectáculos, pistas de hielo y espacios con nieve, además de otras opciones para pasar un rato en familia o con amigos.

Speedway Christmas: Navidad en el circuito de carreras La 17.ª temporada del espectáculo de luces navideñas más grande del sudeste, Speedway Christmas, presentado por Atrium Health, exhibe más de seis millones de luces. Toda la exhibición se lleva a cabo en un recorrido de cuatro millas que incluye el legendario óvalo, la calle de boxes y el circuito interior. Las luces son sincronizadas con música en 101.3 FM, además de autocines en el gigantesco Speedway TV de jueves a domingo por la noche hasta el 27 de noviembre. Fecha : Abrió del 20 de noviembre al 3 de enero (excepto en Nochebuena, 24 de diciembre)

: Abrió del 20 de noviembre al 3 de enero (excepto en Nochebuena, 24 de diciembre) Hora : 6:00 p.m. a 10:00 p. m.

: 6:00 p.m. a 10:00 p. m. Lugar : Charlotte Motor Speedway

: Charlotte Motor Speedway Dirección : 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027

: 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027 Costo: A partir de $46 por cada automóvil, puede cambiar en algunas fechas. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Celebración de las luces de Kannapolis Las luces de Kannapolis se pueden ver a través de una caminata por el parque gratis. Pero también se puede tomar el Winterland Express por un módico precio. La atracción también incluye música, visitas a Papá Noel, asado de malvaviscos y más. Fecha : Inició el 13 de noviembre y será hasta finales de diciembre (excepto Nochebuena y Navidad)

: Inició el 13 de noviembre y será hasta finales de diciembre (excepto Nochebuena y Navidad) Hora : 5:30 p.m. a 9:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 9:00 p.m. Lugar: Village Park

Dirección : 700 West C Street, Kannapolis, NC 28081

: 700 West C Street, Kannapolis, NC 28081 Costo: Libre para caminar por el parque. Los viajes en tren y en carrusel cuestan $2

Paseo por Patriots Park en Kings Mountain En este paseo por Patriots Park, más de un millón de luces transforman el parque en un país de las maravillas lleno de color y luz. Es una oportunidad mágica para que disfrutes de la exhibición de luces navideñas de última generación todas las noches hasta el Año Nuevo. Fecha : Del viernes 20 de noviembre al 1.º de enero

: Del viernes 20 de noviembre al 1.º de enero Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Patriots Park

: Patriots Park Dirección : 220 S Railroad Avenue, Kings Mountain, NC 28086

: 220 S Railroad Avenue, Kings Mountain, NC 28086 Costo: gratis

Luces en Huntersville En este paseo por Winterlight Wander Trail, podrás caminar un sendero de 2 millas para disfrutar de edificios y exhibiciones de luces. Fecha: Ya abrió sus puertas y estará abierto hasta el 1.º de enero

Ya abrió sus puertas y estará abierto hasta el 1.º de enero Lugar : Winterlight Wander Trail

: Winterlight Wander Trail Dirección : 14705 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078

: 14705 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: gratis

Espectáculo “Light the Knights” Light the Knights llega a su séptima edición ofreciendo actividades en torno a la Navidad como patinaje sobre hielo, toboganes de nieve, mercado artesanal, compras de delicias navideñas como chocolate caliente y dulces, decenas de miles de luces, decoración y mucho más para que puedas pasar un momento agradable. Fecha : del 25 de noviembre al 3 de enero (fechas seleccionadas)

: del 25 de noviembre al 3 de enero (fechas seleccionadas) Hora : La hora de inicio y finalización varían según el día

: La hora de inicio y finalización varían según el día Lugar : Truist Field

: Truist Field Ubicación : 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202

: 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202 Costo: $14.37 por persona solo por la entrada. $44 por persona por entrada, toboganes y patinaje. Para comprar tus boletos, visita el siguiente enlace.

Espectáculo de Ballantyne's Backyard Este espectáculo, que inició hace cuatro años, incluye exhibiciones de luces espectaculares en un sendero para caminar de media milla, docenas de globos de nieve de gran tamaño, escenas festivas más grandes que la vida, Papá Noel, bailarinas y otros artistas y cientos de árboles decorados. Además, hay toboganes de hielo y otras atracciones. Fecha : viernes 27 de noviembre al 30 de diciembre

: viernes 27 de noviembre al 30 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 9:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 9:30 p.m. Lugar : Ballantyne’s Backyard

: Ballantyne’s Backyard Dirección : 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277

: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277 Costo: A partir de $20, hay boletos especiales desde $10. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Luces en el jardín botánico Daniel Stowe Holidays at the Garden es una atracción en la que las personas quedarán hipnotizadas por el brillo de mil luces, las fuentes danzantes y el espíritu festivo que cubre cada rincón. Dispone de una fogata al aire libre, camiones de comida y tienda de regalos. En el centro, un árbol de orquídeas es una pieza que encarna el espíritu de la temporada, justo afuera del majestuoso Gran Salón. Fecha : Del 28 de noviembre al 30 de diciembre (en noches selectas)

: Del 28 de noviembre al 30 de diciembre (en noches selectas) Hora : De martes a domingo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: De martes a domingo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Jardín Botánico Daniel Stowe

: Jardín Botánico Daniel Stowe Dirección : 6500 South New Hope Road, Belmont, NC 28012

: 6500 South New Hope Road, Belmont, NC 28012 Costo: Adultos a partir de $24, niños a partir de $18, menores de dos años entran gratis. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Carowinds Winter Festival El festival de invierno de Carowinds es la ocasión para reunirse con amigos y familiares para crear recuerdos inolvidables. Es el evento navideño más inmersivo de las Carolinas y ofrece exhibiciones de luces navideñas, patinaje sobre hielo, actividades familiares, música, entretenimiento en vivo, comidas y bebidas reconfortantes inspiradas en las fiestas, desfiles navideños, atracciones selectas y mucho más. Fecha : del 27 de noviembre al 3 de enero

: del 27 de noviembre al 3 de enero Hora : 12:00 p.m. a 8:00 p.m. la mayoría de los días (sábados hasta las 9:00 p.m.)

: 12:00 p.m. a 8:00 p.m. la mayoría de los días (sábados hasta las 9:00 p.m.) Lugar : Carowinds Park

: Carowinds Park Dirección : 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273

: 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273 Costo: Desde $50. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.

Disfruta en la ciudad de la Navidad Las famosas luces de Navidad del centro de McAdenville, que se iluminan desde hace 71 años, se iluminarán este año más que nunca. Incluso habrá árboles flotantes en el lago y, durante la inauguración, habrá una ceremonia y un desfile del tronco. Podrás estacionar y caminar para disfrutar de todo este espectáculo. Fecha : del 1.° al 26 de diciembre

: del 1.° al 26 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 10:00 p. m.

: 5:30 p.m. a 10:00 p. m. Lugar : Centro McAdenville

: Centro McAdenville Dirección : 102 Main St, McAdenville, NC 28101

: 102 Main St, McAdenville, NC 28101 Costo: gratis