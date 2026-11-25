La puertorriqueña Jennifer Barreto, de 27 años, hizo historia al convertirse en la primera madre y mujer casada en ganar el certamen Miss Universo 2026. Su triunfo puso fin a 20 años de espera para Puerto Rico, que celebra la conquista de su sexta corona en el concurso internacional de belleza.

Barreto se impuso ante las representantes de República Dominicana y Venezuela durante la final del certamen, realizada la noche del martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

Su victoria representa un momento histórico para Miss Universo, que desde 2023 permite la participación de mujeres casadas y madres.

Miles de puertorriqueños celebraron el triunfo, especialmente en San Sebastián, el municipio natal de la nueva reina de belleza.

¿Quién es Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo 2026?

Más allá de su trayectoria en los certámenes de belleza, Jennifer Barreto cuenta con una destacada formación académica y profesional.

La nueva Miss Universo tiene 27 años, es madre de una niña y posee dos maestrías:

Psicología de la investigación.

Trabajo social clínico.

Además, trabaja como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde desarrolla estrategias para combatir conductas perjudiciales.

Durante una conferencia de prensa posterior al certamen, Barreto se describió como una mujer disciplinada, dispuesta a enfrentar nuevos desafíos.

“Estoy lista para ponerme a trabajar”, afirmó la puertorriqueña, quien también expresó su deseo de ganarse el cariño y el respeto del público.

¿Por qué Jennifer Barreto hizo historia en Miss Universo?

Jennifer Barreto se convirtió en la primera madre y la primera mujer casada en obtener la corona de Miss Universo.

Su triunfo marca un precedente en la historia del certamen, cuya organización modificó sus requisitos de participación en 2023 para permitir que mujeres casadas y madres pudieran competir.

Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo, destacó que la trayectoria de Barreto demuestra que la maternidad, el matrimonio y las aspiraciones personales no son incompatibles.

El triunfo ocurre en medio de un proceso de transformación del concurso, que durante años ha recibido críticas por promover estándares de belleza poco realistas y cosificar a las mujeres.

¿Cuántas coronas de Miss Universo tiene Puerto Rico?

Con la victoria de Jennifer Barreto, Puerto Rico suma seis coronas de Miss Universo y se consolida como uno de los territorios más exitosos en la historia del certamen.

De acuerdo con The Associated Press (AP), los tres lugares con más coronas son:

País o territorio Coronas de Miss Universo Estados Unidos 9 Venezuela 7 Puerto Rico 6

La victoria de Barreto puso fin a dos décadas de espera para los seguidores puertorriqueños del concurso internacional.

San Sebastián celebra el triunfo de Jennifer Barreto

La noticia desató una ola de celebraciones en San Sebastián, un municipio de aproximadamente 39,000 habitantes ubicado en las montañas del oeste de Puerto Rico.

Conocida cariñosamente como “La Barreto”, la nueva Miss Universo se convirtió en motivo de orgullo para los habitantes de su comunidad.

Decenas de seguidores se congregaron en la plaza pública del municipio para observar el certamen en una pantalla gigante. Tras conocerse el resultado, los residentes organizaron una caravana de vehículos y celebraron durante la noche.

El alcalde de San Sebastián, Eladio Cardona Quiles, quien asistió al concurso, calificó la victoria como un logro espectacular y expresó su orgullo por la representación de los habitantes de su municipio.

San Sebastián también es conocido por la iniciativa Pepino Power, una brigada de voluntarios que ayudó a restablecer el servicio eléctrico tras el devastador paso del huracán María en 2017.

Ahora, la comunidad suma un nuevo motivo de orgullo: ser la tierra natal de una mujer que rompió barreras y escribió un nuevo capítulo en la historia de Miss Universo.

Esta historia se elaboró con información de The Associated Press (AP).