Una nueva ley de Carolina del Norte establece importantes cambios en las regulaciones de tránsito, incluyendo la reducción del límite de velocidad en determinadas carreteras, la eliminación de requisitos escolares para obtener licencias de conducir para adolescentes y nuevas facultades para regular el uso de bicicletas eléctricas.

La legislación estatal (HB-1094) fue promulgada por el gobernador Josh Stein y se convirtió oficialmente en ley en el verano.

Aunque originalmente el proyecto de ley estaba relacionado con una auditoría de la División de Transbordadores del estado, los legisladores incorporaron numerosas modificaciones a las normas de transporte y a las regulaciones de la División de Vehículos Motorizados (DMV).

Algunos cambios entraron en vigor el 1 de octubre, mientras que otros comenzarán a aplicarse el 1 de diciembre de 2026.

¿En qué carreteras se reducirá el límite de velocidad en Carolina del Norte?

A partir del 1 de diciembre de 2026, el límite de velocidad predeterminado será de 25 millas por hora (mph) en las siguientes vías:

Carreteras sin pavimentar.

Carreteras que no tengan una línea central pintada para separar los carriles de circulación.

La medida se aplicará en todo Carolina del Norte, excepto en aquellas vías donde exista una señal de tránsito que establezca un límite de velocidad diferente.

Este cambio tendrá un impacto particular en las comunidades rurales y montañosas del oeste del estado, donde abundan las carreteras de grava y las vías sin demarcación central.

¿Pueden multarlo aunque no haya señales con el nuevo límite de velocidad?

Uno de los aspectos más importantes de la legislación es que no exige la instalación de nuevas señales de tránsito para informar sobre el límite de 25 mph.

Esto significa que el nuevo límite predeterminado será aplicable en las carreteras correspondientes, incluso cuando no exista una señal que indique esa velocidad.

Sin embargo, si una carretera cuenta con una señal que establece un límite diferente, los conductores deberán respetar la velocidad indicada.

Ni el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) ni los gobiernos municipales estarán obligados a instalar nuevas señales como consecuencia de esta disposición.

¿Qué cambia para los adolescentes que quieren obtener una licencia de conducir?

Desde el 1 de octubre de 2026, los adolescentes de Carolina del Norte ya no necesitan presentar un certificado de elegibilidad escolar (Driving Eligibility Certificate) para obtener un permiso de aprendizaje o una licencia de conducir provisional.

La legislación también elimina las disposiciones del programa conocido como Lose Control, Lose License (Pierde el control, pierde la licencia).

Estas normas permitían retirar a los adolescentes los privilegios de conducción como consecuencia de determinadas medidas disciplinarias escolares.

Además, la nueva ley ordena al DMV restablecer los permisos y las licencias que fueron revocados exclusivamente por estas antiguas disposiciones escolares, siempre que los conductores cumplan con los demás requisitos establecidos.

La eliminación de estos requisitos escolares no significa que los adolescentes estén exentos de cumplir con las demás condiciones necesarias para obtener una licencia de conducir.

¿Cuáles serán las nuevas reglas para las bicicletas eléctricas?

A partir del 1 de diciembre, las ciudades y los condados de Carolina del Norte tendrán mayor autoridad para regular la circulación de bicicletas eléctricas, también conocidas como e-bikes, en aceras y senderos de uso compartido.

Los gobiernos locales podrán establecer sus propias regulaciones, entre ellas:

Fijar límites de velocidad específicos para las bicicletas eléctricas.

Restringir o prohibir su circulación en determinados espacios peatonales.

Exigir el uso de casco a los conductores de bicicletas eléctricas menores de 18 años.

Estas disposiciones permitirán que cada comunidad adapte sus regulaciones a las condiciones de sus espacios públicos y a las necesidades de seguridad de los peatones.

Esto no significa que todas las ciudades y los condados tendrán las mismas restricciones. Los usuarios de bicicletas eléctricas deberán prestar atención a las ordenanzas que adopten las autoridades locales.