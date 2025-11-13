La ola de clima invernal en los últimos días ha provocado la apertura temprana de la temporada de esquí de Carolina del Norte y hace de noviembre y comienzo de diciembre un mes clave para que la comunidad pueda practicar este deporte invernal. Por eso, La Noticia re presenta las diversas pistas que abrirán al público para estas actividades.

Estas áreas estarán abiertas al público hasta la primavera. Los viajeros pueden ir a las pistas y parques de terreno mientras encuentran tiempo para hacer tubing, patinar y otras actividades invernales.

Appalachian Ski Mountain La primera zona de esquí de North Carolina High Country, Appalachian Ski Mtn, es conocida por enseñar a principiantes, familias y grupos esta bonita actividad. Además, es el hogar del French Swiss Ski College, la escuela de esquí independiente más grande del sur. El complejo también cuenta con la aplicación Terrain Park con tres parques de terreno separados con hasta 60 rieles, cajas, mesas y otras características. Pistas: 12.

Elevación máxima: 4,000 pies.

Caída vertical: 365 pies.

Ascensores: 2 quads, 1 doble, 1 superficie, 2 transportadores.

Abrirá sus puertas al público a partir del 21 de noviembre

Dirección: 940 Ski Mountain Rd, Blowing Rock, NC 28605

Beech Mountain Resort Esta zona cuenta con 5,506 pies, es el área de esquí más alta del este y tiene un sendero para principiantes, mientras que los entusiastas del parque de terreno encontrarán dos nuevas áreas para disfrutar. Otras mejoras incluyen un nuevo telesilla cuádruple Doppelmayr (que reemplaza a uno doble) y un nuevo sistema de fabricación de nieve para todo clima para el parque tubular. También hay escuela para aprender a esquiar. Pistas: 17.

Elevación máxima: 5,506 pies.

Caída vertical: 830 pies.

Ascensores: 4 quads, 2 dobles, 2 transportadores de alfombras.

Abrirá sus puertas al público a partir del 22 de noviembre

Dirección: 1007 Beech Mountain Pkwy, Beech Mountain, NC 28604

Cataloochee Sky Area Esta área se encuentra en el borde del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Cataloochee abrió sus puertas en 1961 para convertirse en la primera zona de esquí de Carolina del Norte. Cuenta con una de las temporadas más largas de la región para esquiar y con la ayuda de su avanzado sistema de fabricación de nieve, este lugar ofrece lecciones en el Ski & Ride Center y CAT Trackers para niños. Pistas: 18.

Elevación máxima: 5,400 pies.

Caída vertical: 740 pies.

Ascensores: 1 doble, 1 triple, 1 cuádruple, 3 transportadores.

Se tiene prevista la apertura para el 21 de noviembre

Dirección: 3008 Madeline Cove Rd, Maggie Valley, NC 28751

Sapphire Valley Ski Area Esta zona es parte de un centro turístico de cuatro estaciones de 5,700 acres. Es especialmente atractivo para familias y esquiadores principiantes que pueden tomar lecciones y dominar las pistas. La apertura prevista es el 13 de diciembre, por lo que se pide a la familias hacer un espacio en su agenda para la visita de este lugar. Pendientes: 2.

Elevación máxima: 3,400 pies.

Caída vertical: 200 pies.

Ascensores: 1 quad, 2 transportadores de alfombras.

Dirección: 127 Cherokee Trail, Sapphire, NC 28774.

Sugar Mountain Resort Con 125 acres esquiables, Sugar Mountain es el complejo invernal más grande de Carolina del Norte, que se distingue por la única pista de doble diamante negro del estado y un telesilla desmontable de alta velocidad para seis pasajeros. Esta montaña cuenta con telesillas de alta velocidad para cuatro pasajeros que reduce el tiempo de viaje de nueve minutos a poco más de dos minutos. Además, cuanta con lecciones que están disponibles en las escuelas de deportes de nieve para adultos y niños. Pistas: 20.

Elevación máxima: 5,300 pies.

Caída vertical: 1,200 pies.

Elevadores: 1 cuadriciclo de agarre fijo, 2 dobles, 1 cuadriciclo de alta velocidad, 2 cuatriciclos de alta velocidad.

Esta pista abrió sus puertas para el público desde el 11 de noviembre .

. Dirección: 1009 Sugar Mountain Drive, Sugar Mountain, NC 28604