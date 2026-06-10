Charlotte se llena de magia este verano con una serie de proyecciones gratuitas al aire libre que invitan a la comunidad a disfrutar del cine bajo las estrellas. En distintos espacios de la ciudad, familias y amigos podrán reunirse para ver clásicos y películas favoritas en un ambiente relajado, con manta en mano y el cielo como techo. Una experiencia perfecta para compartir, desconectarse y aprovechar las noches de verano en la ciudad.

Cine al aire libre en Camp North End Este popular espacio de eventos, pequeños negocios y restaurantes y actividades deportivas se convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema. En este evento, la comunidad puede disfrutar de películas icónicas de los años 80, 90 y 00. Las proyecciones son en una pantalla gigante frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponible de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La dirección de este evento es : 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206 Horario: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Fechas y películas de las próximas funciones (los jueves): 11 de junio: Jurassic Park

Jurassic Park 18 de junio : Black Panther (Pantera negra)

: Black Panther (Pantera negra) 25 de junio : Mamma Mia!

: Mamma Mia! 2 de julio : The Sandlot (Nuestra pandilla)

: The Sandlot (Nuestra pandilla) 9 de julio : Hamilton

: Hamilton 16 de julio : The Sisterhood of the Traveling Pants (Amigas inseparables: La hermandad del pantalón viajero)

: The Sisterhood of the Traveling Pants (Amigas inseparables: La hermandad del pantalón viajero) 23 de julio : Iron man

: Iron man 30 de julio : The Lion King (El rey león)

: The Lion King (El rey león) 6 de agosto : The Wizard of Oz (El mago de Oz)

: The Wizard of Oz (El mago de Oz) 13 de agosto : Love & basketball (Amor y baloncesto)

: Love & basketball (Amor y baloncesto) 20 de agosto : The NeverEnding Story (La historia sin fin)

: The NeverEnding Story (La historia sin fin) 27 de agosto : The Emperor's New Groove (Las locuras del emperador)

: The Emperor's New Groove (Las locuras del emperador) Para más información, visite el siguiente enlace.

Noche de película al aire libre en el centro de la ciudad Disfruta de películas gratuitas bajo las estrellas todos los sábados por la noche durante el verano en el centro de la ciudad, con el regreso de Movies in Fourth Ward Park. Es una forma de divertirte llevando solo tu manta o silla y disfrutando de los negocios de comida en los alrededores y de los centros culturares y bares cercanos. El evento contará con música en vivo, camiones de venta de comida y palomitas de maíz gratis para los primeros 100 asistentes. Este año las películas serán: clásicos de los 80, deportivas y/o clásicas relacionadas con el verano y el mar. Lugar: Fourth Ward Park Dirección : 301 N. Poplar St., Charlotte, NC 28202

: 301 N. Poplar St., Charlotte, NC 28202 Hora: 7:00 p.m. Fechas y películas de las próximas funciones (los sábados): 13 de junio : The Breakfast Club (El club de los cinco)

: The Breakfast Club (El club de los cinco) 20 de junio : Footloose

: Footloose 27 de junio : Back to the Future (Volver al futuro)

: Back to the Future (Volver al futuro) 11 de julio : Remember the Titans (Duelo de titanes)

: Remember the Titans (Duelo de titanes) 18 de julio : The Sandlot (Nuestra pandilla)

: The Sandlot (Nuestra pandilla) 25 de julio : The Big Green (El gran equipo)

: The Big Green (El gran equipo) 1.° de agosto : The Way Way Back (El camino de regreso)

: The Way Way Back (El camino de regreso) 8 de agosto : Blue Crush (Olas salvajes)

: Blue Crush (Olas salvajes) 15 de agosto : Free Willy (Liberen a Willy)

: Free Willy (Liberen a Willy) 22 de agosto : Finding Nemo (Buscando a Nemo)

: Finding Nemo (Buscando a Nemo) 29 de agosto : The Little Mermaid (La sirenita)

: The Little Mermaid (La sirenita) Para más información, visite el siguiente enlace.

Cine familiar en Fountain Park (Rock Hill) El segundo viernes de cada mes, entre junio y octubre, podrás llevar a tu familia a disfrutar de películas infantiles al aire libre. Las actividades comienzan alrededor de las 7:30 p. m. y las películas empiezan al atardecer. Disfruta de Kona Ice gratuito y lleva tu manta para picnics. Lugar: Al frente de Fountain Park

Al frente de Fountain Park Dirección: 300 E Main St, Rock Hill, SC 29730

300 E Main St, Rock Hill, SC 29730 Hora: 7:30 p.m. (la película inicia a las 8:30 p.m.) Fechas y películas de las próximas funciones (los sábados): 12 de junio: Lilo & Stitch (Lilo y Stitch)

Lilo & Stitch (Lilo y Stitch) 10 de julio: Wicked

Wicked 14 de agosto: Zootopia 2

Zootopia 2 11 de septiembre: Coco

Coco 9 de octubre: The Nightmare Before Christmas (El extraño mundo de Jack)

The Nightmare Before Christmas (El extraño mundo de Jack) Para más información, visite el siguiente enlace.

Caricaturas y café en granja urbana Disfruta una mañana diferente en familia con Cartoons & Coffee en Rea Farms. El tercer sábado de cada mes (hasta agosto), los niños podrán ver una divertida película en pantalla gigante mientras los adultos se relajan con una taza de café. Lleva una manta o sillas plegables y comienza el fin de semana con entretenimiento para todas las edades. Además, también habrá otras actividades infantiles. Lugar: Rea Farms

Rea Farms Dirección: 9855 Sandy Rock Pl, Charlotte, NC 28277

9855 Sandy Rock Pl, Charlotte, NC 28277 Hora: 8:30 a.m. Fechas y películas de las próximas funciones (los sábados): 20 de junio : Aladdin

: Aladdin 18 de julio : The Polar Express (El Expreso Polar)

: The Polar Express (El Expreso Polar) 15 de agosto: Zootopia

Luces y cámara en Birkdale Disfruta una noche de cine al aire libre en Birkdale Village con clásicos para toda la familia proyectados en una pantalla gigante. Lleva tu manta o sillas, busca tu lugar favorito y disfruta de una velada bajo las estrellas. Además, puedes ordenar comida de los restaurantes del lugar y recogerla antes de que comience la película. Lugar: The Plaza, Birkdale Village Dirección: 8712 Lindholm Drive, Huntersville, NC 28078 Hora: 7:30 p.m. Fechas y películas de las próximas funciones (los sábados): 20 de junio : RV (Locas vacaciones sobre ruedas)

: RV (Locas vacaciones sobre ruedas) 27 de junio: Harry Potter & The Sorcerer's Stone (Harry Potter y la piedra filosofal)

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