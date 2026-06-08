Esta semana hay múltiples oportunidades para que las familias accedan a recursos esenciales sin costo o a bajo precio. Organizaciones locales ofrecen alimentos frescos, ropa y artículos para niños, vacunas, exámenes preventivos de salud, orientación migratoria y asesorías sobre seguros médicos. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organizarán jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 10 de junio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: miércoles 10 de junio
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
Almuerzo y examen gratuito de detección de cáncer de próstata
Disfruta de una sesión gratuita tipo Lunch & Learn enfocada en el bienestar masculino y la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata. En un ambiente relajado, los asistentes podrán aprender consejos de salud, hacer preguntas y conectar con otras personas interesadas en el bienestar.
- Fecha: jueves 11 de junio
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: AmeriHealth Caritas NC Wellness and Opportunity Center
- Dirección: 3120 Wilkinson Boulevard, Charlotte, NC, USA
- Regístrese en el siguiente enlace.
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 11 y 25 de junio
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
- Costo: Gratis
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
- Para más información, visita el siguiente enlace.
Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración?
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 15 de junio
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 15 de junio
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 16 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 N Tryon St. Suite A, Charlotte, NC 28206
Jornada de vacunación gratuita para niños y adolescentes
La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son las que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil.
- Fecha: miércoles 17 de junio
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.