Charlotte y sus alrededores tendrán una nueva agenda de actividades gratuitas y de bajo costo. La comunidad podrá acceder a servicios de salud, orientación migratoria, eventos culturales, espacios de entretenimiento familiar y programas educativos para niños y adultos. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.
Comunidad
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
- Para más información, visita el siguiente enlace.
Concierto solidario “Música por Venezuela”
La Alianza de Venezolanos en Charlotte y Rafa Carrillo invitan a la comunidad a un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a organizaciones que brindan asistencia humanitaria a sobrevivientes del doblete sísmico que afectó a Venezuela. La actividad contará con música en vivo, venta de comida y un espacio para compartir en comunidad.
- Fecha: domingo 9 de agosto
- Hora: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Sterling Events Venue
- Dirección: 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205
- Costo: una donación mínima de $5.
Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración?
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 10 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $50
- Pide tu cita en el siguiente enlace.
Salud
Jornadas para obtener un seguro de salud
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones
- Fecha: jueves 6 de agosto
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Vacuna gratis a tus hijos
Este evento gratuito organizado por Embrace y el Departamento de Salud del condado de Mecklenburg está diseñado para familias sin seguro médico. Es fundamental mostrar el registro de vacunación previo (del país de origen o de otro estado) antes del evento, para que el equipo médico pueda administrar las dosis necesarias.
- Fecha: viernes 7 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Embrace
- Dirección: 7508 E. Independence Blvd., Charlotte, NC 28227
- Pide tu cita llamando al 704-369-4145
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 10 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 10 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Cultura y entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Wizard of Oz”
- Fecha: jueves 6 de agosto
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Colorea tus útiles escolares
Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, tus hijos podrán colorear un pequeño bolso y un cuaderno con materiales gratuitos. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134
Noche de bingo en la granja
La granja Pascuales Farm llevará a cabo un bingo bilingüe. Se trata de una competencia amistosa con venta de comida y la oportunidad de recorrer esta granja urbana de Charlotte.
- Fecha: domingo 9 de agosto
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Educación y oportunidades
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza y ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clínica gratuita de sóftbol para niños
La Fundación Knothole invita a niños de 6 a 12 años a participar en una clínica gratuita de sóftbol. No es necesario tener experiencia previa, ya que la actividad está abierta a todos los niveles. Los participantes disfrutarán de una tarde de deporte, aprendizaje y competencia amistosa.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 1:00 p.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: The Stick Williams Dream Fields
- Dirección: 7531 Tuckaseegee Road, Charlotte, NC 28214
Taller: Introducción de conceptos básicos de computación
Aprenda a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 10 de agosto
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis