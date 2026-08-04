Charlotte y sus alrededores tendrán una nueva agenda de actividades gratuitas y de bajo costo. La comunidad podrá acceder a servicios de salud, orientación migratoria, eventos culturales, espacios de entretenimiento familiar y programas educativos para niños y adultos. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección : 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217 Para más información, visita el siguiente enlace.

Concierto solidario “Música por Venezuela” La Alianza de Venezolanos en Charlotte y Rafa Carrillo invitan a la comunidad a un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a organizaciones que brindan asistencia humanitaria a sobrevivientes del doblete sísmico que afectó a Venezuela. La actividad contará con música en vivo, venta de comida y un espacio para compartir en comunidad. Fecha : domingo 9 de agosto

: domingo 9 de agosto Hora : 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Sterling Events Venue

: Sterling Events Venue Dirección : 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205

: 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205 Costo: una donación mínima de $5.

Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración? La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $50

: $50 Pide tu cita en el siguiente enlace.

Salud

Jornadas para obtener un seguro de salud El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones Fecha : jueves 6 de agosto

: jueves 6 de agosto Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional

: University City Regional Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Vacuna gratis a tus hijos Este evento gratuito organizado por Embrace y el Departamento de Salud del condado de Mecklenburg está diseñado para familias sin seguro médico. Es fundamental mostrar el registro de vacunación previo (del país de origen o de otro estado) antes del evento, para que el equipo médico pueda administrar las dosis necesarias. Fecha : viernes 7 de agosto

: viernes 7 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Embrace

: Embrace Dirección : 7508 E. Independence Blvd., Charlotte, NC 28227

: 7508 E. Independence Blvd., Charlotte, NC 28227 Pide tu cita llamando al 704-369-4145

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Cultura y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Wizard of Oz” Fecha : jueves 6 de agosto

: jueves 6 de agosto Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Colorea tus útiles escolares Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, tus hijos podrán colorear un pequeño bolso y un cuaderno con materiales gratuitos. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Noche de bingo en la granja La granja Pascuales Farm llevará a cabo un bingo bilingüe. Se trata de una competencia amistosa con venta de comida y la oportunidad de recorrer esta granja urbana de Charlotte. Fecha : domingo 9 de agosto

: domingo 9 de agosto Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Pascuales' Farm

: Pascuales' Farm Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Educación y oportunidades

Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza y ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa. Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Clínica gratuita de sóftbol para niños La Fundación Knothole invita a niños de 6 a 12 años a participar en una clínica gratuita de sóftbol. No es necesario tener experiencia previa, ya que la actividad está abierta a todos los niveles. Los participantes disfrutarán de una tarde de deporte, aprendizaje y competencia amistosa. Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 2:30 p.m. Lugar : The Stick Williams Dream Fields

: The Stick Williams Dream Fields Dirección: 7531 Tuckaseegee Road, Charlotte, NC 28214

Taller: Introducción de conceptos básicos de computación Aprenda a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran. Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección : 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205 Inscripción a través del siguiente enlace.