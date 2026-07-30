Charlotte recibe 135 nuevos residentes al día y mantiene crecimiento

La región de Charlotte continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos de Estados Unidos para vivir, trabajar e invertir. Entre julio de 2024 y julio de 2025, un promedio de 135 personas se mudó diariamente a la región.

Un análisis de la Charlotte Regional Business Alliance reveló que la región de 16 condados ganó 49,324 nuevos residentes por migración durante ese periodo.

Aunque la migración internacional disminuyó en todo el país, Charlotte se ubicó como la región número uno en migración nacional, al recibir más personas provenientes de otros estados que cualquier otra área metropolitana del país.

Charlotte supera a grandes ciudades

La región registró un crecimiento migratorio superior al de 42 estados, incluidos California, Nueva York y Virginia.

Según la organización, muchas personas llegan desde ciudades como Nueva York, Miami, Filadelfia, Washington D. C. y Los Ángeles, atraídas por las oportunidades laborales y la calidad de vida.

“Cada condado de nuestra región sumó nuevos residentes, lo que nos indica que el crecimiento es un voto de confianza en toda la región”, afirmó Tracy Dodson, directora de desarrollo económico de la Charlotte Regional Business Alliance.

Crecen el empleo y las oportunidades

El mercado laboral también mantiene un ritmo sólido.

Entre julio de 2024 y julio de 2025, la región creó 17,000 nuevos empleos, principalmente en los sectores de:

Salud

Servicios financieros

Construcción

Hotelería

Además, varias empresas anunciaron importantes inversiones en la región, entre ellas Scout Motors, SMBC y Eli Lilly, que en conjunto contribuirán con cerca de 15,000 nuevos empleos desde 2024.

“La creación de 17,000 nuevos puestos de trabajo netos en un solo año es una clara señal de que las empresas siguen invirtiendo aquí”, señaló Thaddeus Jones, fundador de Nexus Search Partners.

La construcción de viviendas continúa

Para responder al crecimiento de la población, la región agregó más de 28,000 nuevas viviendas durante el último año.

El condado de Mecklenburg lideró la construcción con 11,320 nuevas unidades, seguido por York, Cabarrus, Union, Gaston, Catawba e Iredell.

Según líderes del sector inmobiliario, los precios de las viviendas en Charlotte siguen siendo más competitivos que en muchos mercados similares del país.

También aumentan las inversiones en infraestructura

Las autoridades locales buscan preparar la región para el crecimiento continuo.

El Ayuntamiento de Charlotte propone un bono de $425 millones que financiaría proyectos de vivienda, transporte y mejoras en vecindarios.

Además, Mecklenburg impulsa inversiones en infraestructura por casi $20,000 millones, mientras otros condados desarrollan nuevos proyectos de carreteras y comunidades residenciales.

Un crecimiento que plantea nuevos desafíos

El crecimiento constante confirma que Charlotte sigue siendo uno de los mercados más dinámicos del país.

Sin embargo, expertos advierten que mantener una buena calidad de vida dependerá de seguir invirtiendo en vivienda asequible, infraestructura, transporte y desarrollo de la fuerza laboral para responder al aumento de la población.