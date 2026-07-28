Denuncian operativo migratorio en popular río de Carolina del Norte

Testigos y activistas de Carolina del Norte denuncian la realización de un operativo conjunto entre agencias locales como la Oficina del Alguacil del Condado de Caldwell, el Servicio Forestal y agentes de Inmigración, el domingo 26 de julio, en el río Wilson's Creek, a la entrada de Brown Mountain Beach, un popular río que las familias visitan en el verano en el condado de Caldwell, al oeste de Carolina del Norte

La Oficina del Alguacil del Condado de Caldwell confirmó a la cadena local de noticias WSOC-TV que colaboró con el Servicio Forestal de Estados Unidos y agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante un operativo realizado en un puesto de control instalado sobre Brown Mountain Beach Road.

Testigos aseguraron que hasta 10 personas fueron detenidas por agentes federales de inmigración, aunque las autoridades no han confirmado esa cifra.

Wilson Creek es un punto de encuentro para la comunidad latina

Cada verano, cientos de familias latinas, muchas provenientes de Charlotte y otras ciudades, visitan Wilson Creek para nadar y compartir en familia.

Sandra Salazar, activista local que colabora con la organización Hands of Hope, dijo que una prima suya la llamó, pues los agentes detuvieron a su pareja. Ella asegura que se dirigió al lugar y habló con uno de los agentes del alguacil.

“Y lo único que me pudo decir es, muchacha, para que se quede tranquila, nosotros no bajamos a los ríos. Solo agarramos a las personas que se estaban yendo o a las personas que estaban cruzando durante nuestro operativo. Pero en ningún momento bajamos a los ríos a buscar niños ni familias”, asegura Salazar.

Familias que permanecían escondidas junto al río

Salazar relató que varias personas permanecieron ocultas cerca del río por miedo a ser detenidas.

“Ayudamos a familias que se quedaron escondidas en el río después del operativo. Fuimos por ellos, muchos salieron y los llevamos”, afirmó.

También aseguró que la pareja de su prima fue llevada a Charlotte y que posteriormente sería llevada a un centro de detención migratoria en Georgia.

Alguacil confirma apoyo al operativo

La Oficina del Alguacil informó que sus agentes patrullan Wilson Creek cada fin de semana y que, en esta ocasión, brindaron apoyo al Servicio Forestal de Estados Unidos durante el establecimiento del punto de control en propiedad federal.

La dependencia confirmó además que agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) estuvieron presentes durante el operativo.

"No toda la gente inmigrante es mala"

Tras lo ocurrido, Salazar pidió que las acciones migratorias distingan entre personas con antecedentes criminales y quienes simplemente trabajan y viven en el país.

“Yo entiendo que se quieran llevar a los criminales. Yo entiendo que se quieran llevar a la gente mala. Pero no toda la gente inmigrante es mala”, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado cuántas personas fueron detenidas ni los motivos específicos de los arrestos.