Gobierno de Trump termina TPS para un millón de inmigrantes

La administración del presidente Donald Trump ha avanzado en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de 13 países. Hasta ahora, el gobierno terminó el programa para 11 países. Otros dos enfrentan procesos judiciales. Las medidas afectan a cerca de un millón de los 1.3 millones de beneficiarios que tenían TPS en marzo de 2025.

Venezolanos, haitianos, hondureños y nicaragüenses se encuentran entre las comunidades más afectadas, según un reporte del Pew Research Center, pese a que Venezuela sufrió dos devastadores terremotos, Haití tiene inestabilidad política, Honduras presenta graves problemas de seguridad y Nicaragua anunció la eliminación de las elecciones libres.

¿Qué es el TPS y a quién protege?

El Congreso creó el TPS mediante la Ley de Inmigración de 1990. El programa permite que inmigrantes elegibles de determinados países vivan y trabajen temporalmente en Estados Unidos sin enfrentar deportación por su estatus migratorio.

El gobierno puede designar países afectados por guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que dificulten el regreso seguro de sus ciudadanos.

Las protecciones suelen concederse durante períodos limitados, aunque el gobierno puede extenderlas.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, 17 países tenían designaciones de TPS. Desde entonces, su administración terminó o inició procesos para terminar la protección de 13.

¿Qué países perdieron el TPS?

La administración terminó las designaciones para Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

Estas decisiones afectan a más de un millón de beneficiarios.

Los venezolanos representan aproximadamente el 59 % de las personas afectadas, con más de 615,000 inmigrantes. Venezuela recibió dos designaciones diferentes de TPS, una en 2021 y otra en 2023.

Algunos venezolanos que llegaron antes de agosto de 2023 todavía mantienen protección, pero su TPS está programado para expirar en octubre de 2026.

Los haitianos representan alrededor del 32 % de quienes perdieron la protección durante el segundo mandato de Trump.

Las terminaciones para Haití y Siria entraron en vigor el 27 de julio, después de una decisión de la Corte Suprema.

Hondureños y nicaragüenses pierden protección

La decisión también afecta a inmigrantes que vivieron durante décadas en Estados Unidos bajo TPS.

Estados Unidos otorgó protección a hondureños y nicaragüenses después del huracán Mitch de 1998 y otras crisis.

La terminación del programa significa que quienes no tengan otro estatus migratorio podrían perder su autorización laboral y quedar expuestos a procesos de deportación.

Otros dos países enfrentan incertidumbre

El gobierno también busca terminar el TPS para aproximadamente 6,000 inmigrantes de Etiopía y Somalia.

Sin embargo, disputas judiciales mantienen estas terminaciones pendientes.

Algunos beneficiarios están explorando otras alternativas migratorias, incluyendo solicitudes de asilo o residencia permanente cuando cumplen los requisitos correspondientes.

¿Qué países todavía mantienen TPS?

El programa continúa vigente para aproximadamente 273,000 inmigrantes de El Salvador, Ucrania, Líbano y Sudán.

La mayoría de estos beneficiarios provienen de El Salvador y Ucrania.

Sin embargo, las cuatro designaciones tienen fechas de vencimiento antes de terminar 2026. Por ahora, existe incertidumbre sobre si la administración Trump extenderá nuevamente estas protecciones.

La mayoría desaprueba la eliminación del TPS

Una encuesta de Pew Research Center de junio de 2025 encontró oposición a la política.

El 59 % de los adultos estadounidenses desaprobó terminar el TPS para al menos 500,000 inmigrantes. Un 39 % respaldó la medida.

Las opiniones mostraron fuertes diferencias partidistas. Mientras el 86 % de demócratas y simpatizantes demócratas desaprobó la medida, el 68 % de republicanos y simpatizantes republicanos la apoyó.

Para los beneficiarios, perder el TPS no significa automáticamente que no exista otra alternativa migratoria.

Cada situación depende del historial individual. Quienes resulten afectados pueden consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado para evaluar posibles opciones.