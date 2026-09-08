Como ciudadano de Estados Unidos, posees el poder de facilitar la residencia permanente para familiares cercanos a través de la conocida "Green Card". Aquí te contamos todo lo que debes saber de este proceso.

Soy ciudadano de Estados Unidos, ¿puedo ayudar a un familiar a convertirse en residente?

Así es, puedes ayudar a tus familiares, esto es mediante un proceso de identificación de parentesco y demostrando capacidad financiera para mantener a tus familiares económicamente.

¿A qué tipo de familiar puedo ayudarle a conseguir la residencia permanente?

Puedes asistir a cónyuges, hijos (casados o solteros), padres, hermanos y hermanas en la obtención de la residencia permanente legal en Estados Unidos.

¿Cómo se hace la petición de residencia para mi familiar?

Estos son los pasos a seguir para hacer la petición:

Reúne los documentos necesarios: Antes de comenzar el proceso, asegúrate de tener los documentos que respalden tu ciudadanía estadounidense, como tu pasaporte, certificado de naturalización o certificado de nacimiento estadounidense. Completa el Formulario I-130: Accede al sitio web oficial de USCIS y busca el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero. Llena el formulario con precisión, asegurándote de proporcionar información completa y veraz sobre ti y tu familiar. Reúne pruebas de relación familiar: Adjunta a tu solicitud documentos que respalden tu relación con tu familiar. Esto puede incluir actas de nacimiento, certificados de matrimonio, fotografías familiares, registros familiares u otros documentos que demuestren la relación. Prepara la solicitud de ajuste de estatus (si corresponde): Si tu familiar ya se encuentra en Estados Unidos y es elegible para ajustar su estatus, completa el Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus) junto con el Formulario I-130. Asegúrate de seguir las instrucciones específicas y completar todos los campos requeridos. Envía la solicitud y paga las tarifas: Una vez completada la solicitud, verifica las tarifas actuales en el sitio web de USCIS. Prepara un cheque o money order por el monto correspondiente (actualmente $535) y envía la solicitud por correo certificado a la dirección indicada en las instrucciones. Recibe el acuse de recibo: Una vez USCIS reciba tu solicitud, te enviarán un acuse de recibo confirmando la recepción de tu petición. Este documento es importante ya que contiene un número de recibo que te permitirá dar seguimiento al estado de tu solicitud. Proporciona información adicional: En algunos casos, USCIS podría requerir información adicional o evidencia para procesar tu solicitud. Si recibes una solicitud de evidencia, prepárala y envíala lo antes posible para evitar retrasos en el proceso. Espera la notificación de decisión: Una vez presentada la solicitud, USCIS revisará la misma y tomará una decisión. Puedes verificar el estado de tu solicitud en línea a través del servicio de USCIS. Recibe la aprobación: Si la solicitud es aprobada, recibirás una notificación por correo. Dependiendo del caso, tu familiar podría recibir una cita para una entrevista o para tomar sus huellas dactilares como parte del proceso. Sigue las instrucciones para futuros pasos: Después de la aprobación, sigue las instrucciones proporcionadas por USCIS. Esto puede incluir asistir a entrevistas adicionales o completar otros formularios necesarios para finalizar el proceso de solicitud de residencia para tu familiar.

Recuerda que este es un resumen general y que cada caso puede variar. Es esencial seguir las instrucciones específicas de USCIS y, si es necesario, buscar asesoramiento legal para garantizar un proceso sin problemas.

¿Cuánto tiempo tarda la respuesta para que mi familiar pueda ingresar al país?

El tiempo de espera varía dependiendo del tipo de relación familiar y la demanda de visas. No existe un período de espera para familiares inmediatos como cónyuges, hijos menores de 21 años o padres.

Sin embargo, para otros familiares, la espera puede ser más extensa debido a la demanda y los límites anuales de admisión de visas. Los tiempos de espera actuales pueden consultarse en el enlace "Boletines de Visas" en el sitio web del Departamento de Estado.

Para más información puedes checar más detalles en el sitio oficial para hacer este trámite.