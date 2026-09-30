Familiares y personas cercanas lamentan el fallecimiento de Sarah Torres Ortiz, natural de Las Piedras, Puerto Rico, quien fue reconocida en su comunidad por su espíritu solidario, su dedicación a la familia y su disposición para ayudar a quienes lo necesitaban.

Sarah fue empresaria y tuvo su propio negocio, actividad que le permitió establecer vínculos con muchas personas de su barrio y comunidad. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer querida, que compartía con los demás y estaba dispuesta a tender una mano, incluso a personas que no conocía.

Su hija Maggi Giraud la describe como una mujer de fe, para quien Dios y la familia eran lo más importante. También recuerda especialmente su carácter humanitario. En ocasiones acudía a hospitales para ayudar a pacientes que necesitaban apoyo, aunque no tuviera una relación previa con ellos.

Como madre de tres hijos, Evelyn, Junior y Maggi, Sarah fue también una mujer luchadora. Quedó viuda a los 43 años y desde entonces trabajó para sacar adelante a su familia. Sus seis nietos también forman parte del legado familiar que deja, incluyendo a Jamilah Espinosa, una abogada muy querida por la comunidad de Charlotte y sus alrededoress.

Una de las enseñanzas que transmitió a sus hijos fue la importancia de tratar al prójimo como a un miembro de la familia y de mostrar amor hacia los demás.

Sarah era la mayor de 12 hermanos. Su hermana Blanca Torres falleció aproximadamente un mes antes que ella. Ahora, sus familiares encuentran consuelo al pensar que ambas hermanas vuelven a estar juntas, esta vez en la eternidad.

Su familia la recuerda como una madre ejemplar, una mujer compasiva y una persona que hizo de la solidaridad una parte importante de su vida.

El velatorio se realizará el jueves 1.° de octubre en Manolín Funeral Home, en Las Piedras, Puerto Rico, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. El seputllo está previsto para el viernes 2 de octubre a las 12:00 p.m. en Las Piedras.

La familia agradece las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante este momento de duelo.