Personas con casos pendientes en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte están recibiendo notificaciones de audiencias con pocos días de anticipación. Así informaron abogados de inmigración a La Noticia. Advierten que existe un alto riesgo de que algunas personas no se presenten a tiempo y terminen con una orden de deportación.

Adicionalmente, abogados afirman que los casos están avanzando más rápido, debido a:

La incorporación de nuevos jueces este año que se dedican casi exclusivamente a nuevos casos.

este año que se dedican casi exclusivamente a nuevos casos. Cambios de audiencias virtuales a presenciales.

Solicitudes de asilo iniciadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y remitidas a la corte desde julio de este año.

Problemas con la recepción de las notificaciones e inmigrantes que no saben cómo navegar el sistema para conocer las fechas de sus audiencias.

Este artículo es parte de una serie que sigue de cerca los cambios en la Corte de Inmigración de Charlotte: qué está cambiando, cómo afecta a las personas con casos pendientes y qué están haciendo los abogados para responder a un proceso que avanza cada vez más rápido.

7 de cada 10 inmigrantes no asisten a corte

Entre octubre y agosto se emitieron 23,946 órdenes de deportación en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte. En ese mismo periodo, 17,355 personas no se presentaron a sus audiencias. Esto equivale a un 72 % o siete de cada diez personas, según datos del Centro de Información sobre Registros de Transacciones (TRAC).

“La gente tiene tanto miedo de venir porque escuchan cosas, rumores. Entonces terminan faltando y se ordena una orden de deportación. Es más fácil deportar a una persona que no fue a corte que a una persona que se presentó. Cuesta más tiempo y dinero deportar a una persona con un caso pendiente”, advierte el abogado de inmigración de The Lopez Law Firm, Andrés López.

Notificaciones llegan a último minuto

TRAC también encontró que, aunque los tiempos de procesamiento de casos continúan siendo elevados (en Carolina del Norte es aproximadamente 1,047 días, es decir, casi tres años), debido a cambios en los calendarios de audiencias, las notificaciones para asistir están llegando en el último momento.

Esto significa que inmigrantes con casos pendientes en la corte desde hace años están recibiendo notificaciones de que sus audiencias, que antes estaban programadas para 2027 o años posteriores, ahora fueron adelantadas y pueden realizarse en cuestión de semanas o incluso días.

“Le está ocurriendo a mucha gente, especialmente a los que tienen las cortes como en el 2028. A esa gente le están la audiencia superrápido. Y creo que mientras más jueces están poniendo, más rápido van a avanzar los casos”, dijo a La Noticia la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe, de la firma de abogados Sussman Law Firm.

“He recibido cartas de audiencias fechadas con 10 días antes, para personas que tienen 30 días. Es decir, pasan de tener estos 30 días a tener 20 días. Yo me entero porque ingreso al sistema casi todos los días, pero si una persona no recibe esta notificación y pierde su audiencia, va a recibir la orden de deportación. Por eso han aumentado tanto las órdenes de deportación en ausencia en los últimos meses”, añadió el abogado Andrés López.

Consultamos a la abogada de inmigración Jamilah Espinosa, quien también confirmó esta realidad. “Estamos recibiendo correspondencia bien cerca de la fecha de audiencia”, respondió.

¿Por qué avanzan rápido los casos en la corte de inmigración?

Según abogados de inmigración consultados por La Noticia, la razón principal por la que los casos están avanzando más rápido es la incorporación de nuevos jueces a la Corte de Inmigración de Carolina del Norte, con agendas enfocadas en resolver procesos que tenían muchos años pendientes y otros en nuevas solicitudes que llegan a la corte.

Estos nuevos jueces son:

Amy Sigmon Walker,

Jennifer S. Wells y

Christopher W. Bragg,

Estos jueces, según datos procesados por Deportation Data Project, muestran altas tasas de negación de solicitudes migratorias.

Cambios de audiencias virtuales a presenciales

Adicionalmente, existe otra razón por la cual las notificaciones estarían llegando a último minuto. A principios de este año, la jueza federal Teresa Riley emitió una directiva dirigida a todos los administradores de corte y jueces de inmigración del país, para reforzar el requisito de que las personas se presenten de manera presencial a sus audiencias.

La primera corte de inmigración en suspender por completo las audiencias virtuales fue Miami. La Noticia consultó a la Corte de Inmigración de Carolina del Norte si esta medida también se aplica en sus tribunales y si actualmente se están priorizando las audiencias presenciales. Después de 10 días aún no hemos recibido respuesta. Sin embargo, abogados de Charlotte señalan que este sería el caso de varios jueces.

Esto, según el abogado de inmigración Andrés López, provocó que muchas de las audiencias programadas para ser virtuales fueran cambiadas a modalidad presencial en las agendas de los nuevos jueces.

“Hace como un mes, empezaron a llegar notificaciones de que las personas tenían que presentar su caso en la corte. Esto es complicado porque el área de jurisdicción es grande. Estamos hablando de una corte para dos estados donde uno puede manejar horas y horas, incluso si todavía está dentro de un estado. No todos los individuos tienen la capacidad de conseguir transporte, pedir un día libre en el trabajo o simplemente no reciben la notificación a tiempo”, contó el abogado.

“Aunque las citas son virtuales, quieren que vayan a la corte”

Por su parte, la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe añadió: “Tuve una audiencia con la jueza Alicia D. Brooks y me informó que las personas que tienen abogado no tienen que presentarse; el abogado puede ir por ellas. Pero quienes no, por obligación tendrán que ir en persona y, por ejemplo, para el juez Criss Scott tiene que ser en persona. Solo si tiene abogado la persona puede presentarse de forma virtual. Para la jueza Lee (Amy) también es en persona y para la jueza Jennifer Wells, aunque las citas son virtuales, quiere que las personas vayan a la corte. Lo que se está viendo es eso: si no tienes abogado, tienes que ir en persona”.

A esto se suma un cambio en el proceso de asilo que puede llevar más casos a las cortes. Desde julio de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció una nueva regla que permite a USCIS referir ciertos casos de asilo afirmativo a la Corte de Inmigración sin realizar primero una entrevista con el solicitante. La medida entró en vigor inmediatamente, lo que agrega nuevos casos a los calendarios de las cortes.

¿Cómo saber si tiene una audiencia programada?

Si una persona ya tiene un caso asignado en la Corte de Inmigración, puede verificar la información de su audiencia utilizando su número A en el portal de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR), disponible en el siguiente enlace.

Esta página le indicará la fecha y hora de su audiencia y el juez asignado a su caso o si existe una orden de deportación ‘removal’ en su contra por faltar a su audiencia. La recomendación de los abogados es ingresar, al menos, cada dos días.