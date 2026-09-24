Arrestan a empleado latino de la Policía de Charlotte

Un empleado civil del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) fue arrestado y acusado de malversación de fondos, luego de que una revisión interna detectara presuntas irregularidades en documentos de pago.

Wilson Rivera Espinosa, quien trabajaba como especialista de seguridad en la Unidad de Vehículos de Pasajeros de Alquiler (PVH), fue arrestado el jueves 24 de septiembre.

CMPD informó que Rivera Espinosa enfrenta un cargo por malversación (embezzlement). La investigación continúa abierta.

El cargo constituye una acusación y deberá resolverse mediante el proceso judicial.

¿Cómo comenzó la investigación?

Según CMPD, el caso comenzó el 17 de septiembre, durante una revisión rutinaria realizada por un supervisor. La revisión encontró inconsistencias en la documentación de recibos de pago presentada por Rivera Espinosa.

Tras una evaluación adicional, la Unidad de Delitos Financieros de CMPD abrió una investigación criminal el 22 de septiembre.

El departamento inmediatamente reasignó al empleado a funciones que no implicaban contacto con el público mientras avanzaba la investigación.

Dos días después, los detectives lo arrestaron y presentaron el cargo de malversación.

CMPD no especificó cuánto dinero estaría involucrado ni detalló las presuntas irregularidades encontradas en los documentos.

Policía inicia proceso para despedir al empleado

Después del arresto, CMPD colocó a Rivera Espinosa en licencia administrativa sin sueldo.

El departamento también inició formalmente el procedimiento para terminar su empleo conforme a sus políticas internas. Rivera Espinosa comenzó a trabajar para CMPD el 3 de marzo de 2025.

La Policía aseguró que el incidente no afectó las operaciones del programa PVH y que ningún usuario dejó de recibir servicios como consecuencia del caso.

Esta unidad supervisa servicios relacionados con vehículos de transporte de pasajeros contratados en Charlotte.

Jefa de CMPD responde al arresto

La jefa de CMPD, Estella D. Patterson, destacó la importancia de mantener la confianza de la comunidad.

“La confianza pública es fundamental para todo lo que hacemos, y exigimos a nuestro personal jurado y profesional un alto nivel de responsabilidad”, dijo Patterson.

Agregó que el departamento investigará posibles violaciones de la ley o de sus políticas y tomará las medidas correspondientes.

¿Cómo aportar información sobre el caso?

La investigación permanece activa. Quienes tengan información pueden comunicarse con la Unidad de Delitos Financieros de CMPD al 704-432-3906.

También pueden entregar información anónimamente a Charlotte Crime Stoppers llamando al 704-334-1600.