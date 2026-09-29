Aprueban toque de queda desde las 10:00 p.m. para adolescentes

El Concejo de la Ciudad de Charlotte aprobó, el 28 de septiembre, adelantar el toque de queda para todos los menores de 18 años a las 10:00 p.m., ante recientes reuniones masivas de adolescentes en las calles.

El toque de queda estará vigente del 1 de noviembre de 2026 al 31 de agosto de 2027. El programa piloto busca evaluar si la medida reduce las concentraciones masivas de adolescentes conocidas como “teen takeovers”, mejora la seguridad pública y disminuye la delincuencia juvenil. Habrá excepciones por trabajo, estudios, actividades religiosas, emergencias o cuando el menor esté acompañado por un padre, tutor o adulto de al menos 21 años.

Esta era una petición que ya se venía trabajando desde hace varias semanas. El Concejo de la Ciudad recibió el 10 de agosto una presentación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) sobre los cambios propuestos.

La iniciativa busca responder a los llamados “teen takeovers”, delitos juveniles y grandes concentraciones que pueden convertirse rápidamente en situaciones caóticas.

¿Cómo cambiaría el toque de queda?

Actualmente, los menores de 12 años deben cumplir un toque de queda desde las 10:00 p.m. Para los adolescentes entre 13 y 16 años, comienza a las 11:00 p.m.

La propuesta establecería un horario único de 10:00 p.m. para todos los menores de 18 años.

El Comité de Seguridad Pública recomendó el cambio después de aprobarlo por unanimidad, con una votación de 5-0.

Reuniones de adolescentes preocupan a Charlotte

El concejal Malcolm Graham señaló que grandes concentraciones juveniles han afectado vecindarios y la calidad de vida de sus residentes.

“Como saben, ha habido una gran cantidad de ‘takeovers’ por parte de adolescentes en comunidades y vecindarios donde han impactado la calidad de vida”, dijo Graham en una reunión anterior.

Las autoridades han registrado este tipo de reuniones en parques y otros espacios públicos de Charlotte y comunidades cercanas.

Muchas de estas concentraciones se organizan y promocionan mediante las redes sociales.

Reunión de hasta 300 jóvenes terminó con arrestos

Uno de los incidentes ocurrió el 11 de julio en University City Boardwalk. CMPD informó que recibió información anticipada sobre una concentración planificada y encontró entre 200 y 300 menores.

La operación terminó con 12 menores arrestados y 10 adultos citados por contribuir a la delincuencia de un menor.

Entre los cargos contra los jóvenes hubo nueve infracciones del toque de queda. También hubo cargos por resistencia a oficiales, agresión contra un funcionario público, invasión de propiedad y delitos relacionados con armas.

La policía informó que ningún oficial ni miembro de la comunidad resultó herido y que tampoco se registraron daños a la propiedad.

CMPD desplegó unidades de patrullaje, bicicletas, reducción del crimen y aviación para controlar la multitud y detectar posibles armas.

Las autoridades reconocen que reforzar las restricciones representa solamente una parte de la respuesta.

Líderes locales también buscan escuchar a los adolescentes para conocer qué actividades y espacios necesitan en Charlotte. Por su parte, Bee Betaudier, integrante del Charlotte Youth Council, considera que faltan alternativas atractivas para los jóvenes.