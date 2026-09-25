Una investigación de varios meses terminó con el arresto de un hombre de 31 años y la incautación de más de 10 libras de metanfetamina y múltiples armas de fuego, según informó el Departamento de Policía de Monroe.

Las autoridades también reportaron el decomiso de una libra de cocaína, marihuana, nueve armas de fuego y más de $15,000 en efectivo.

Eufracio Quizapa-Santillo, de 31 años y residente de Monroe, enfrenta múltiples cargos graves relacionados con drogas y armas.

Los cargos constituyen acusaciones. Quizapa-Santillo se presume inocente mientras no sea declarado culpable mediante el proceso judicial.

¿Cómo se realizó el operativo?

Detectives del Departamento de Policía de Monroe investigaron a Quizapa-Santillo durante varios meses, según las autoridades.

Alrededor de las 6:00 a.m., equipos de varias agencias ejecutaron órdenes de registro en dos lugares.

En el operativo participaron el equipo de respuesta especial de la Policía de Monroe, Homeland Security Investigations (HSI) y el Buró Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI).

También participaron agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

Las autoridades no identificaron en la información divulgada las direcciones donde se ejecutaron las órdenes de registro.

¿Qué encontraron las autoridades de Monroe?

Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la incautación de:

Más de 10 libras de metanfetamina .

. Una libra de cocaína .

. Marihuana.

Nueve armas de fuego .

. Más de $15,000 en efectivo.

La información divulgada por la Policía de Monroe no especifica el valor estimado de las drogas decomisadas.

¿Qué cargos enfrenta Quizapa-Santillo?

Quizapa-Santillo enfrenta varios cargos graves, entre ellos tráfico de metanfetamina y cocaína.

También fue acusado de posesión de metanfetamina con intención de venderla y distribuirla, además de conspiración.

Otros cargos incluyen la posesión de un arma de fuego por una persona con una condena previa y el mantenimiento de una vivienda para distribuir narcóticos.

Las autoridades también lo acusaron de posesión de marihuana y de exponer a un menor a una sustancia controlada.

La información proporcionada por la Policía de Monroe no ofrece detalles sobre las circunstancias relacionadas con este último cargo.

Investigación podría generar más cargos

La investigación permanece activa y en curso. La Policía de Monroe indicó que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance el caso.

Las autoridades tampoco informaron en el comunicado si otras personas están siendo investigadas o podrían enfrentar cargos.