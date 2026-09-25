Liz Monterrey seguirá como vicepresidenta de CMS pese a amenazas

Elizabeth “Liz” Monterrey Duvall continuará como vicepresidenta de la Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) hasta diciembre, pese a que inicialmente comunicó su intención de dejar el cargo por preocupaciones sobre su seguridad y la de su familia.

Monterrey Duvall explicó que tomó esa primera decisión después de la polémica reunión del 22 de septiembre, cuando la junta despidió a la superintendente Crystal Hill por una votación de 5 a 4. Monterrey votó a favor del despido.

Tras conversar con su familia y otros integrantes de la junta, decidió permanecer en la vicepresidencia hasta las elecciones regulares de liderazgo en diciembre.

“Mi esperanza es que cesen los mensajes amenazantes”, expresó Monterrey Duvall en un comunicado divulgado por CMS el 25 de septiembre.

¿Por qué consideró renunciar a la vicepresidencia?

Monterrey Duvall, la primera vicepresidenta latina de la Junta Escolar de CMS, señaló que recientemente se enteró de que un correo electrónico enviado a otros miembros de la junta había llegado a los medios.

En ese mensaje había comunicado que no podía continuar como vicepresidenta debido a preocupaciones de seguridad para ella y su familia surgidas después de la reunión del 22 de septiembre.

No detalló el contenido de los mensajes que describió como amenazantes ni identificó a sus autores.

La funcionaria aseguró que su familia adoptará medidas adicionales de seguridad mientras continúe en el puesto.

¿Por qué decidió permanecer en el cargo?

Monterrey Duvall dijo que permanecerá hasta diciembre para contribuir a recuperar la confianza pública y estabilizar el trabajo del distrito.

En diciembre, la junta realiza normalmente la elección de su presidente y vicepresidente.

Actualmente, Gregory “Dee” Rankin ocupa la presidencia y Monterrey Duvall la vicepresidencia, según el directorio oficial de CMS.

Monterrey Duvall pidió además que la junta y la comunidad vuelvan a concentrarse en la educación de los estudiantes.

Una polémica votación antecedió a las amenazas

La situación ocurre después de una agitada reunión el 22 de septiembre. Ese día, la junta decidió terminar el contrato de la superintendente Crystal Hill “por conveniencia”, es decir, sin atribuirle una causa específica para el despido.

Monterrey Duvall, Charlitta Hatch, Shamaiye Haynes, Stephanie Sneed y Dee Rankin votaron a favor. Cynthia Stone, Anna London, Lenora Shipp y Monty Witherspoon votaron en contra.

Hill había regresado al trabajo en agosto después de una suspensión y una investigación iniciada por la junta. Tras su salida, Melissa Balknight fue nombrada superintendente interina.

CMS cambió su liderazgo en una sola noche

Antes de la reunión, Stephanie Sneed anunció que dejaría la presidencia de la junta, aunque permanecería como representante del Distrito 4.

Rankin, quien era vicepresidente, asumió entonces la presidencia. La junta posteriormente eligió a Monterrey Duvall como nueva vicepresidenta por una votación de 5 a 4.

Estos cambios ocurren mientras CMS enfrenta cuestionamientos sobre contratos y finanzas.

La Fiscalía de Mecklenburg solicitó al Buró Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) una investigación criminal sobre presuntas irregularidades financieras. La solicitud de investigación no establece que alguna persona haya cometido un delito.