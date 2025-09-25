El otoño es la temporada perfecta para disfrutar del aire libre, y en Carolina del Norte, las granjas se transforman en destinos ideales para toda la familia. Desde emocionantes laberintos de maíz hasta recorridos en carreta y eventos especiales por el Día de brujas. Descubre las mejores opciones para disfrutar del otoño con este listado que te trae La Noticia.

Diversión de otoño en la granja Patterson Con más de 40 diferentes atracciones, esta granja asegura tener una actividad para todo tipo de público en esta temporada de calabazas. Cuenta con un amplio laberinto de maíz, parques, interacción con animales, patio de juegos, paseo en carreta, entre otros. Fechas : del 20 de septiembre al 1° de noviembre.

: del 20 de septiembre al 1° de noviembre. Días y horas : lunes a viernes de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. | domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

: lunes a viernes de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. | domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar : Patterson Farm Market

: Patterson Farm Market Dirección : 10390 Caldwell Rd, Mt Ulla, NC 28125

: 10390 Caldwell Rd, Mt Ulla, NC 28125 Costo: A partir de $15. Varía por día y si se compra con anticipación en el siguiente enlace.

Únete a la diversión en granja gratuita de Charlotte Hodges Farm es una granja pensada y decorada para las familias. Con más de 100 años sirviendo a la comunidad, este espacio ofrece actividades a los más pequeños, como caminar y jugar en las parcelas de calabazas, interactuar con los animales, montañas de heno y, durante el mes de octubre, ofrecerá distintos eventos como fiestas de Halloween, eventos de “dulce o truco” y laberintos de maíz. Fechas : del 27 de septiembre al 31 de octubre.

: del 27 de septiembre al 31 de octubre. Días y horas : todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

: todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar : Hodges Family Farm & Pumpkin Patch

: Hodges Family Farm & Pumpkin Patch Dirección : 3780 Rocky River Road, Charlotte, NC 28215

: 3780 Rocky River Road, Charlotte, NC 28215 Costo : Gratis. Los sábados y domingos hay un cargo de $5 por estacionamiento.

: Gratis. Los sábados y domingos hay un cargo de $5 por estacionamiento. Observación: Para estar atento a sus próximos eventos, visita sus redes sociales a través del siguiente enlace.

Granja de otoño en Concord Disfruta de un paseo en carreta que te lleva a recorrer la granja Almod, en donde también podrás aventurarte en tres laberintos de maíz, jugar con animales, recibir dulces y, por supuesto, adquirir una calabaza para decorar y pintar. Fechas : del 13 de septiembre al 31 de octubre.

: del 13 de septiembre al 31 de octubre. Días y horas : miércoles a sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.| domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

: miércoles a sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.| domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar : Almond Farm

: Almond Farm Dirección : 5180 US-601, Concord, NC 28025

: 5180 US-601, Concord, NC 28025 Costo: A partir de $13, más impuestos. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Celebra el otoño en Indian Trail La granja Wise Acres recibirá el otoño con entretenimiento como acceso al campo de calabazas, a los parques infantiles, al laberinto y visitas y la posibilidad de darles de comer a los animales. Fechas : del 20 de septiembre al 2 de noviembre.

: del 20 de septiembre al 2 de noviembre. Días y horas : de jueves a domingo de 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

: de jueves a domingo de 9:00 a.m. y 5:00 p.m. Lugar : Wise Acres Organic Farm

: Wise Acres Organic Farm Dirección : 4701 Hartis Rd, Indian Trail, NC 28079

: 4701 Hartis Rd, Indian Trail, NC 28079 Costo : $3. Menores de 2 años entran gratis.

: $3. Menores de 2 años entran gratis. Se requiere hacer una reservación para visitar la granja, para hacerla, visita el siguiente enlace.

Calabazas y terror en una misma granja Cerca del área de Charlotte se encuentra Carrigan Farms, una granja que en las mañanas ofrece a las familias la posibilidad de recoger calabazas y disfrutar de un paseo en carruaje al zoológico de mascotas, pero en las noches, escapa de la convencionalidad para convertirse en un sendero embrujado. Este último evento es para mayores de 12 años. Información sobre el sendero de calabazas: Fechas: del 27 de septiembre al 1 de noviembre.

Días y horas: todos los días de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Costo: $15. Sobre el sendero embrujado: Fechas: del 3 de octubre al 1 de noviembre.

Días y horas: de jueves a domingos de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Costo: A partir de $30. Sobre la granja: Lugar : Carrigan Farms

: Carrigan Farms Dirección : 1261 Oakridge Farm Hwy, Mooresville, NC 28115

: 1261 Oakridge Farm Hwy, Mooresville, NC 28115 Elige tu aventura y reserva en el siguiente enlace.

Disfruta de la diversión en el laberinto de maíz de Rural Hill Rural Hill es un lugar ideal para toda la familia, con actividades para niños y adultos. Durante los meses de septiembre y octubre, puedes disfrutar de su famoso laberinto de maíz, paseos en carreta de heno, campo de calabazas, inflables y mucho más. Además, ofrece eventos especiales para Halloween, con opciones de actividades tanto aterradoras como no aterradoras. Fechas : del 6 de septiembre al 31 de octubre de 2025.

: del 6 de septiembre al 31 de octubre de 2025. Días y horas :

Laberinto de día: viernes, sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. | Laberinto de noche: viernes y sábados de octubre, a partir de las 5:00 p.m.

: Laberinto de día: viernes, sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. | Laberinto de noche: viernes y sábados de octubre, a partir de las 5:00 p.m. Lugar : Rural Hill

: Rural Hill Dirección : 4431 Neck Rd, Huntersville, NC 28078

: 4431 Neck Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: Laberinto de día a partir de $13. De noche a partir de $17. Los precios no incluyen impuestos. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Diviértete este otoño en Shelby Shelby Corn Maze ofrece actividades para todos en este otoño. Además de su famoso laberinto de maíz, ofrece paseos en tren de vacas, lanzadores de manzanas, calines de más, carreta de heno, carreras de patitos de goma, corral infantil, salto en heno, pelotas de maíz, atada, ajedrez gigante, galería de tiro y otras actividades. Fechas : del 20 de septiembre al 2 de noviembre de 2025.

: del 20 de septiembre al 2 de noviembre de 2025. Días y horas : Viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

: Viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Shelby Corn Maze

: Shelby Corn Maze Dirección : 120 Broadway Drive, Shelby, NC 28152

: 120 Broadway Drive, Shelby, NC 28152 Costo: a partir de $16 más impuestos. Para comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.