El otoño es la temporada perfecta para disfrutar del aire libre, y en Carolina del Norte, las granjas se transforman en destinos ideales para toda la familia. Desde emocionantes laberintos de maíz hasta recorridos en carreta y eventos especiales por el Día de brujas. Descubre las mejores opciones para disfrutar del otoño con este listado que te trae La Noticia.
Diversión de otoño en la granja Patterson
Con más de 40 diferentes atracciones, esta granja asegura tener una actividad para todo tipo de público en esta temporada de calabazas. Cuenta con un amplio laberinto de maíz, parques, interacción con animales, patio de juegos, paseo en carreta, entre otros.
- Fechas: del 20 de septiembre al 1° de noviembre.
- Días y horas: lunes a viernes de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. | domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Patterson Farm Market
- Dirección: 10390 Caldwell Rd, Mt Ulla, NC 28125
- Costo: A partir de $15. Varía por día y si se compra con anticipación en el siguiente enlace.
Únete a la diversión en granja gratuita de Charlotte
Hodges Farm es una granja pensada y decorada para las familias. Con más de 100 años sirviendo a la comunidad, este espacio ofrece actividades a los más pequeños, como caminar y jugar en las parcelas de calabazas, interactuar con los animales, montañas de heno y, durante el mes de octubre, ofrecerá distintos eventos como fiestas de Halloween, eventos de “dulce o truco” y laberintos de maíz.
- Fechas: del 27 de septiembre al 31 de octubre.
- Días y horas: todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Hodges Family Farm & Pumpkin Patch
- Dirección: 3780 Rocky River Road, Charlotte, NC 28215
- Costo: Gratis. Los sábados y domingos hay un cargo de $5 por estacionamiento.
- Observación: Para estar atento a sus próximos eventos, visita sus redes sociales a través del siguiente enlace.
Granja de otoño en Concord
Disfruta de un paseo en carreta que te lleva a recorrer la granja Almod, en donde también podrás aventurarte en tres laberintos de maíz, jugar con animales, recibir dulces y, por supuesto, adquirir una calabaza para decorar y pintar.
- Fechas: del 13 de septiembre al 31 de octubre.
- Días y horas: miércoles a sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.| domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Almond Farm
- Dirección: 5180 US-601, Concord, NC 28025
- Costo: A partir de $13, más impuestos. Compra tu entrada en el siguiente enlace.
Celebra el otoño en Indian Trail
La granja Wise Acres recibirá el otoño con entretenimiento como acceso al campo de calabazas, a los parques infantiles, al laberinto y visitas y la posibilidad de darles de comer a los animales.
- Fechas: del 20 de septiembre al 2 de noviembre.
- Días y horas: de jueves a domingo de 9:00 a.m. y 5:00 p.m.
- Lugar: Wise Acres Organic Farm
- Dirección: 4701 Hartis Rd, Indian Trail, NC 28079
- Costo: $3. Menores de 2 años entran gratis.
- Se requiere hacer una reservación para visitar la granja, para hacerla, visita el siguiente enlace.
Calabazas y terror en una misma granja
Cerca del área de Charlotte se encuentra Carrigan Farms, una granja que en las mañanas ofrece a las familias la posibilidad de recoger calabazas y disfrutar de un paseo en carruaje al zoológico de mascotas, pero en las noches, escapa de la convencionalidad para convertirse en un sendero embrujado. Este último evento es para mayores de 12 años.
Información sobre el sendero de calabazas:
- Fechas: del 27 de septiembre al 1 de noviembre.
- Días y horas: todos los días de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Costo: $15.
Sobre el sendero embrujado:
- Fechas: del 3 de octubre al 1 de noviembre.
- Días y horas: de jueves a domingos de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Costo: A partir de $30.
Sobre la granja:
- Lugar: Carrigan Farms
- Dirección: 1261 Oakridge Farm Hwy, Mooresville, NC 28115
- Elige tu aventura y reserva en el siguiente enlace.
Disfruta de la diversión en el laberinto de maíz de Rural Hill
Rural Hill es un lugar ideal para toda la familia, con actividades para niños y adultos. Durante los meses de septiembre y octubre, puedes disfrutar de su famoso laberinto de maíz, paseos en carreta de heno, campo de calabazas, inflables y mucho más. Además, ofrece eventos especiales para Halloween, con opciones de actividades tanto aterradoras como no aterradoras.
- Fechas: del 6 de septiembre al 31 de octubre de 2025.
- Días y horas:
Laberinto de día: viernes, sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. | Laberinto de noche: viernes y sábados de octubre, a partir de las 5:00 p.m.
- Lugar: Rural Hill
- Dirección: 4431 Neck Rd, Huntersville, NC 28078
- Costo: Laberinto de día a partir de $13. De noche a partir de $17. Los precios no incluyen impuestos. Compra tu entrada en el siguiente enlace.
Diviértete este otoño en Shelby
Shelby Corn Maze ofrece actividades para todos en este otoño. Además de su famoso laberinto de maíz, ofrece paseos en tren de vacas, lanzadores de manzanas, calines de más, carreta de heno, carreras de patitos de goma, corral infantil, salto en heno, pelotas de maíz, atada, ajedrez gigante, galería de tiro y otras actividades.
- Fechas: del 20 de septiembre al 2 de noviembre de 2025.
- Días y horas: Viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Shelby Corn Maze
- Dirección: 120 Broadway Drive, Shelby, NC 28152
- Costo: a partir de $16 más impuestos. Para comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.
Vive una aventura en el “viejo Oeste”
Outlaw Acres es una granja temática del Lejano Oeste, ideal para toda la familia. Después de su renovación, se ha convertido en un destino único con una ciudad del viejo Oeste. Cuenta con un laberinto de maíz, y actividades para los más pequeños, como área de juegos, mercado de calabazas, establo con animales, decoración al estilo vaquero y más.
- Fechas: del 20 de septiembre al 2 de noviembre de 2025.
- Días y horas: Sábados de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Outlaw Acres
- Dirección: 4601 Griffith Road, Monroe, NC 28112
- Costo: a partir de $15, menores de 3 años entran gratis. Reserva tu entrada en el siguiente enlace.