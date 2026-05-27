Así podrán votar colombianos en Charlotte: lugar, horario y requisitos

Los colombianos residentes en Carolina del Norte tendrán una oportunidad para participar en las elecciones presidenciales de Colombia para el período 2026-2030.

La jornada de votación en Charlotte se realizará solo el domingo 31 de mayo, según informó el Consulado de Colombia en Atlanta.

Los ciudadanos tendrán hasta las 4:00 p.m. para ejercer su derecho al voto.

¿Dónde votar en Charlotte?

La jornada electoral se llevará a cabo en:

Charlotte Center for Legal Advocacy

5535 Albemarle Rd.

Charlotte, NC 28212

Horario:

8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora del Este)

El Consulado de Colombia invitó a los ciudadanos a acudir con anticipación y evitar esperar hasta el último momento.

¿Qué documentos sirven para votar?

Las autoridades recordaron que no todos los documentos son válidos para sufragar. Los ciudadanos podrán votar únicamente con:

Cédula amarilla con hologramas

Cédula digital

Los siguientes documentos no serán aceptados:

Pasaporte

Contraseña

Libreta militar

Otros documentos de identificación

Verifique antes su lugar de votación

Las autoridades recomiendan confirmar previamente la inscripción electoral y el puesto asignado.

Los ciudadanos pueden hacerlo mediante:

La aplicación aVotar

El chatbot institucional

La página oficial de la Registraduría Nacional

Registraduría Nacional

Luego deben seleccionar la opción “Consulta lugar de votación”.

Estados Unidos con más votantes colombianos en el exterior

Más de 454,000 colombianos inscritos para votar fuera del país viven en Estados Unidos, una de las comunidades más grandes en el exterior.

Además, estimaciones recientes señalan que entre 40,000 y 58,000 colombianos residen en Carolina del Norte, con una fuerte presencia en áreas metropolitanas como Charlotte y Raleigh.

Hay 12 candidatos inscritos para las elecciones, aunque las encuestas muestran como principales favoritos a Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

El Consulado también pidió a los ciudadanos compartir la información con familiares y amigos.

“Tu voto es fundamental para el futuro de nuestro país”.