Overview: Si necesitas ir a la oficina de pasaportes en Charlotte, te decimos cómo poder sacar tu documento paso a paso.

La ciudad de Charlotte cuenta con una oficina de pasaportes donde se puede realizar este trámite sin la necesidad de ir a otra ciudad o estado. Aquí te damos toda la información para que puedas conseguirlo.

¿Quién puede solicitar una cita para obtener su pasaporte en Charlotte?

La cita para obtener el pasaporte en la nueva oficina de Charlotte está abierta únicamente para ciudadanos estadounidenses, ya sea por nacimiento o naturalización.

¿Cuánto tiempo tardan en entregar tu pasaporte en Charlotte?

El proceso de entrega del pasaporte en Charlotte se ha agilizado sustancialmente y ahora puede llevar entre cuatro y seis semanas a través del trámite de rutina del Departamento de Estado. Sin embargo, existe la opción de un servicio acelerado por un costo adicional. Este reduce el tiempo de procesamiento a dos o tres semanas (más los tiempos de envío postal).

¿Cuánto cuesta el pasaporte en Charlotte en 2026?

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su Oficina de Asuntos Consulares, es la encargada de hacer los cobros y estos son los precios que manejará para este año.

Tomando en cuenta que si es de primera vez que vas a sacar este documento, se debe pagar una tarifa de solicitud y una de aceptación que es de $35, en caso de ser renovación solo se paga la primera.

Tipo de pasaporte Estándar (4-6 semanas) Tarifa de aceptación Urgente (2-3 semanas) Libro adulto $130 $35 $190 Tarjeta adulto $30 $35 $65 Libro y tarjeta Adulto $160 $35 $220 Libro menor de edad $100 $35 $160 Tarjeta menor de edad $15 $35 $50 Libro y tarjeta menor de edad $115 $35 $175

Requisitos para solicitar el pasaporte 2026:

Para solicitar este documento, antes que nada debes tener la ciudadanía, y seguir los siguientes pasos:

En caso de estar fuera de Estados Unidos, debes comunicarse con la embajada o consulado más cercano.

Pasos para tramitar por primera vez o renovación presencial

Descarga y completa el formulario DS-11 (en inglés) (PDF, descargar Adobe Reader). También tienes la opción de completar tu solicitud por internet (en inglés).

Reúne los documentos necesarios: Lleva tu prueba de ciudadanía estadounidense (acta de nacimiento o certificado de naturalización), una identificación oficial vigente con foto, fotocopias de ambos documentos y una foto reciente tamaño pasaporte. (Si es renovación presencial, debes llevar también tu pasaporte anterior).

Lleva tu prueba de ciudadanía estadounidense (acta de nacimiento o certificado de naturalización), una identificación oficial vigente con foto, fotocopias de ambos documentos y una foto reciente tamaño pasaporte. Prepara el pago de las tarifas.

Acude a tu cita en persona: Lleva toda la documentación en mano a la oficina autorizada del Servicio Postal o instalación local seleccionada.

Además, si vas a solicitar el pasaporte para un menor de 16 años (ya sea por primera vez o porque el anterior ya venció), tienes que llevar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento estadounidense , o un informe consular de nacimiento en el extranjero con los nombres de los padres (puede solicitarse en la embajada o consulado), o certificado de adopción

, o un informe consular de nacimiento en el extranjero con los nombres de los padres (puede solicitarse en la embajada o consulado), o certificado de adopción Identificaciones de los padres: Licencia, tarjeta de identificación, certificado de naturalización, certificado de ciudadanía o pasaporte estadounidense.

Licencia, tarjeta de identificación, certificado de naturalización, certificado de ciudadanía o pasaporte estadounidense. Permiso paterno: ambos padres deben estar presentes para firmar la solicitud. Si uno de los dos no puede asistir, éste deberá completar el formulario DS-3053. Si tiene la custodia única, debe presentar una prueba de ello.

¿Dónde está la oficina de pasaportes de Charlotte?

La oficina de pasaportes se encuentra en el Centro Gubernamental de Charlotte-Mecklenburg, específicamente en Suite 159, en 600 E. Fourth Street, Charlotte, NC 28202. Su horario regular de atención con cita es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.