Lo que comenzó como una parada de tráfico terminó con la detención de Bryan Hernández Rendón, un mexicano de 30 años, quien ahora enfrenta cargos graves por narcotráfico y posesión de armas. De ser encontrado culpable, podría ser condenado entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

Latino detenido por metanfetamina y arma

El 16 de diciembre de 2023, agentes del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) detuvieron a Bryan por una infracción de tránsito. Según la investigación, cuando le pidieron su licencia de conducir, admitió que no tenía documentos y que llevaba un arma de fuego en el vehículo.

Al registrar el automóvil, los agentes encontraron una KAHR Arms CW40. Se trata de una pistola semiautomática pequeña. Además, los oficiales consiguieron 427.1 gramos de metanfetamina en el piso del lado del pasajero. Este hallazgo llevó a cargos federales por posesión con intención de distribuir drogas y por portar un arma para facilitar un delito de narcotráfico.

Este 20 de mayo, Bryan compareció ante un tribunal federal y permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso. De ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por el cargo de narcotráfico y cinco años adicionales por la posesión de armas.

Permanece bajo custodia sin posibilidad de fianza

Según registros de la Oficina del Alguacil del condado de Mecklenburg, entre la parada de tráfico en 2023 y el juicio, Bryan ya había sido detenido anteriormente por agredir mediante estrangulación a una mujer y liberado el mismo día. Posteriormente, fue detenido por agresión con arma mortal y violación de una orden de protección por violencia doméstica. Además de comunicación con amenazas.

Actualmente, el proceso judicial en contra de Bryan continúa bajo investigación y no tiene posibilidad de salir bajo fianza.

Este caso fue investigado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), CMPD, la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Operaciones de Control y Remoción de ICE (ERO), entre otras agencias estatales y federales.