Al menos 30 perros podrían ser sacrificados si no encuentran un hogar o una salida temporal antes del fin de semana, advirtió el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg, que enfrenta una nueva crisis por sobrepoblación de perritos.

Además, informaron que llevan más de una semana operando a máxima capacidad y que, por cada perro que sale del refugio, llegan dos más. Solo en los últimos días han recibido más de 100 perros y respondido a más de 500 llamadas de servicio.

Actualmente, cuenta con más de 300 perros y gatos esperando un hogar. Por eso hacen una llamada urgente a la comunidad para adoptar, ofrecer hogares temporales, apoyar rescates o participar en programas de “staycation” y así evitar que más animales sean sacrificados. Esta es una situación que ya ha afectado a varios refugios de Carolina del Norte en los últimos años, pero en especial entre la primavera y el verano.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar? Cada uno de los animales que ingresa al refugio recibe atención médica, se le administra una vacuna, se le alimenta y se le coloca un microchip. Además, se evalúa su comportamiento con otros animales para determinar las posibilidades de que sean adoptados. Para quienes deseen adoptar, se requiere una identificación, como un pasaporte, matrícula consular o cédula de identificación del país de origen. Sugieren, además, llevar correa y collar para perros y/o transportines para gatos y mascotas pequeñas. Además, debe obtener una licencia para la adopción en Charlotte Mecklenburg. Las licencias para animales se pueden adquirir por correo o en línea a través de PetData. También se pueden comprar o renovar en el refugio de animales.

¿Cuál es el precio para adoptar a una mascota? Cada animal tiene un precio diferente según el tipo de mascota, la edad y el sexo. El valor incluye el impuesto por adopción, la tarifa de esterilización y castración, la licencia (para algunos casos), el microchip y las vacunas preventivas. Los precios regulares para adoptar a una mascota son: Perros adultos : $120 machos y $125 cuando son hembras.

: $120 machos y $125 cuando son hembras. Los cachorros oscilan entre $140 y $145 cuando son perritas.

oscilan entre $140 y $145 cuando son perritas. Los gatos mayores de cuatro meses están a $90 y las gatas a $95.

de cuatro meses están a $90 y las gatas a $95. Los gatos menores de cuatro meses están a $110 y las gatitas a $115. Luego de la adopción, los usuarios cuentan con un plazo de 10 días para devolverlos. Tiempo que dan para poner a prueba la capacidad de la mascota de interactuar con los niños, adaptarse al hogar y a otros animales que se encuentren en la vivienda. Para ver los precios de otros animales, visita el siguiente enlace. Para ver los animales disponibles, visite el siguiente enlace.