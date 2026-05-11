Veintisiete años habían pasado desde la última vez que Adolfo abrazó a su madre Angelina antes de migrar. “Me vine joven y desde entonces la veía solo por videos. La veía hacerse mayor, pero seguía siendo la mujer más guapa para mí. La veía y quería darle un abrazo”, dijo a La Noticia. Este sábado 9 de marzo la volvió a abrazar, al igual que su esposa e hijos.

Esto fue posible gracias al programa de reunificación familiar “El Color de los sueños”, que en esta séptima edición permitió a 11 familias reencontrarse en la iglesia Aldersgate United Methodist, donde se llevó a cabo un evento por el Día de las Madres con mariachi, comida y los abrazos de estos seres queridos.

Adultos mayores viajan días por un abrazo con sus hijos

Soledad, originaria de Oaxaca, tomó tres vuelos para ver a su hijo Hugo Sánchez en Charlotte. “Tenía 25 años que no lo veía y tuve la suerte de que me dieran la visa. Ahora estaré un mes y medio con mi hijo y un mes y medio con mi otro hijo que vive en Nueva Jersey”.

Enriqueta, por su parte, salió de su casa en Villahermosa desde las 5:00 a.m. y llegó a Guadalajara a las 9:00 p.m. A pesar de tener más de 70 años, el tráfico y el cansancio no fueron un impedimento para reunirse con su hijo Augusto, a quien no veía desde hacía más de dos décadas. Allí esperó desde el jueves 7 hasta este sábado 9 de marzo junto con otros 10 adultos mayores, que venían desde los estados de Guerrero, Oaxaca, Campeche y Puebla.

Fundación latina supera las 100 reunificaciones familiares

Ya el sábado tomaron el vuelo que les permitió llegar a la Ciudad Reina, donde pudieron abrazar nuevamente a sus hijos, yernos, nietos y hermanos después de más de dos décadas. En el aeropuerto los recibió Luis Abundez, director de la asociación sin fines de lucro El Color del Arte y la Cultura.

“Este es el grupo número siete de reunificación familiar y con esto ya hemos superado a las 100 familias que se han podido reunir. Continuaremos trabajando para más encuentros y, si alguien está interesado en participar con nosotros, es bienvenido. El familiar tiene que ser mayor de 60 años y los hijos tienen que estar indocumentados para poder aplicar a este programa. Nosotros hacemos todo lo posible para que se les hagan realidad sus sueños”, dijo.

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