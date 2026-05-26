Pascuales Farm fue el epicentro de una emotiva jornada de solidaridad este viernes 22 de mayo, cuando alrededor de 40 personas reunieron para participar en una noche de karaoke y actividades benéficas en apoyo a Rafael Guzmán, un inmigrante venezolano que enfrenta cáncer colorrectal.

El evento, cargado de música, venta de bebidas y subastas, se convirtió en un espacio de comunidad y esperanza para recaudar fondos destinados a aliviar la carga económica que atraviesa Rafael durante su tratamiento.

Desde las 7:00 p.m., el ambiente se sintió cercano y familiar. La venta de comida de la granja Pascuales Farm acompañó la velada en la que amigos y miembros de la comunidad latina se unieron con un mismo propósito: brindar apoyo a quien lucha por salir adelante, mientras cuida a sus dos hijos en Venezuela.

El evento fue organizado por Magbis Núñez Love, fundadora del programa Renacer, el cual brinda apoyo a pacientes que luchan o sobrevivieron al cáncer. A ella se sumaron el apoyo musical de Charro González y la participación de músicos locales.

Aún puede ayudar

Para conocer la historia de Rafael, visita el siguiente enlace. Núñez recordó que cualquier persona que desee colaborar puede hacerlo contactándola directamente al 704-533-2682‬.

“El doctor no le recomienda que él esté trabajando, porque le dejan la quimio pegada al cuerpo. Entonces, al tener este aparato, él se podría lastimar o dañar el equipo. Por eso, estamos invitando a las personas para que asistan y colaboren con la entrada. Eso se usaría para que él pueda cubrir su alquiler y continúe manteniendo un techo donde dormir en esta situación. También para comida. Esto es lo que más está necesitando en este momento”, mencionó Núñez a La Noticia.

La comunidad se reunió en Charlotte durante un evento de karaoke benéfico para apoyar el tratamiento de Rafael Guzmán (Galería: Yuliana Montiel / La Noticia).