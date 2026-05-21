Oficial latina sobrevive a accidente donde mueren su pareja y padres

La comunidad de Greenville y Spartanburg, Carolina del Sur, permanece conmocionada tras un devastador accidente que dejó cinco personas muertas y una oficial latina sobreviviente en estado crítico.

El choque ocurrió alrededor de las 12:45 a.m. del viernes 15 de mayo, sobre la autopista 101, cerca de Bellview Road Extension. Según las autoridades, una camioneta Ford y una Toyota SUV chocaron de frente.

Entre las víctimas se encontraba Ashley Muñoz, de 35 años, sargento del Departamento de Policía de Greenville y veterana de 11 años en la institución.

También murieron Arturo León Muñoz, de 64 años, y María del Rosario Muñoz, de 62, padres de la esposa de Ashley.

Las autoridades informaron que Diana Muñoz, esposa de Ashley y también sargento del Departamento de Policía de Greenville, sobrevivió al accidente. Estuvo hospitalizada en estado crítico, al cierre de la edición, su condición era estable.

La pareja regresaba de vacaciones al momento del choque y tiene dos hijos pequeños.

Primera latina en su cargo

Diana cuenta con más de 12 años de servicio en el departamento policial.

Actualmente trabaja como portavoz de la institución y se convirtió en la primera mujer latina en ocupar ese puesto dentro del Departamento de Policía de Greenville.

Familiares y amigos aseguran que enfrenta una recuperación física y emocional extremadamente difícil.

Además de las lesiones sufridas, ahora debe afrontar la pérdida de su esposa y de sus padres en una misma tragedia.

Comunidad inicia apoyo para Diana Muñoz

Familiares lanzaron una campaña para ayudar a cubrir gastos médicos, terapias, costos funerarios y otras necesidades.

Su prima, Diana Tabares, expresó:

“Mi prima Diana Muñoz se vio involucrada recientemente en un devastador accidente automovilístico. Sobrevivió y actualmente se encuentra en la UCI, enfrentando un largo y difícil camino hacia la recuperación”.

También añadió:

“Trágicamente, su madre, su padre y su esposa no sobrevivieron al accidente, dejándola tener que lidiar con una pérdida y un duelo inimaginables”.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que cualquier ayuda puede representar una diferencia importante durante este proceso.

Mientras Diana lucha por recuperarse, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad describen a Ashley y Diana como “oficiales increíbles y personas extraordinarias”.

Si puede ayudar, visite la página: gofundme.com/f/support-for-diana-munoz-recovery