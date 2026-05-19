Durante la Operación Charlotte’s Web en noviembre de 2025, el miedo y la incertidumbre llevaron a miles de inmigrantes a resguardarse para evitar ser detenidos y separados de sus familias. Ese fue el caso de Yolanda Núñez, una madre soltera con siete meses de embarazo y tres hijos, quien durante casi un mes no salió de su casa.

“No fui ni a la cita médica que tenía por mi niña y mis hijos no fueron 15 días a la escuela. No salí a trabajar porque pensé que aún estaban haciendo detenciones y luego tuve que dejar de trabajar porque ya estaba a pocas semanas de dar a luz… La ayuda que recibimos fue comida de la Iglesia Guadalupana, de la escuela de mis hijos, de la clínica y la trabajadora social que me regalaron cosas para la bebé”, contó a La Noticia.

Durante ese mes, su pequeño emprendimiento de vender comida hondureña a trabajadores de construcción, con el que generaba entre $80 y $100 diarios, estuvo detenido. Relata cómo tuvo que tomar decisiones difíciles, como racionar los alimentos y pagar únicamente el alquiler, acumulando las facturas de servicios.

Cuando Yolanda se enteró del anuncio de un fondo de $100,000 de la Ciudad de Charlotte para apoyar a familias afectadas por las detenciones, sintió que sería una solución a su necesidad y le dio esperanza. Pero la ilusión se truncó al descubrir que ella, al igual que muchos inmigrantes afectados, no calificaba. Han pasado seis meses y aún continúa pagando las deudas acumuladas, aunque ahora sabe que está a solo $845 de saldar los últimos recibos de gas (calefacción).

“La ciudad de Charlotte no proporcionó fondos”

Durante el mayor operativo migratorio de Charlotte, entre el 15 y el 21 de noviembre, más de 1,300 inmigrantes fueron detenidos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El temor a ser separados llevó a inmigrantes, como Yolanda, a no ir a sus trabajos, llevar a los niños a la escuela e incluso a faltar a citas médicas o dejar de adquirir alimentos.

Ante esto, organizaciones locales, líderes comunitarias e iglesias prestaron apoyo a miles de familias con alimentos, transporte, entre otras reacciones. En medio del temor y las muestras de solidaridad, la Ciudad anunció un fondo de $100,000 en asistencia de emergencia para apoyar con pago de alquiler y servicios básicos a hogares afectados por las detenciones.

La Ciudad informó que los recursos serían administrados por Crisis Assistance Ministry (CAM) y estarían dirigidos a familias identificadas por cuatro organizaciones:

La Coalición Latinoamericana

Charlotte Center for Legal Advocacy

OurBRIDGE for Kids

Carolina Migrant Network

Seis meses después, Crisis Assistance Ministry informó a La Noticia que nunca recibió esos fondos.

“La Ciudad de Charlotte no proporcionó fondos de asistencia de emergencia a Crisis Assistance Ministry para apoyar a las familias afectadas por la reciente inestabilidad económica relacionada con las operaciones de control migratorio. Nuestra política de recopilación de datos no se ajustaba a los requisitos de la Ciudad para que las personas recibieran financiación. Sin embargo, Crisis Assistance Ministry brindó apoyo a las familias afectadas durante este período de crisis económica en Charlotte, tal como estaba previsto”.

Autoridades de la ciudad y organizaciones comunitarias coordinan esfuerzos para brindar alivio a familias en riesgo de perder su vivienda o servicios el 17 de noviembre de 2025 (Foto: Diego Barahona/ La Noticia).

Solo tres familias recibieron ayuda, pero no de la ciudad

La Noticia consultó a la Ciudad sobre esto y Jack VanderToll, gerente de relaciones con los medios de la Ciudad respondió:

“Crisis Assistance Ministry no recibió fondos porque hubo muy pocos hogares (tres, para ser exactos) que solicitaron y cumplieron los requisitos para recibir la financiación de emergencia de la ciudad durante el período de 12 semanas en que estuvo abierto el programa de financiación”

Estas tres familias recibieron ayuda económica, pero con fondos de Crisis Assistance Ministry, no de la Ciudad. Según fuentes cercanas, cada familia habría recibido entre $800 y $900, no llegando ni a los $3,000 en total.

Con los $100,000 anunciados por la ciudad, se habría podido ayudar a aproximadamente 111 a 125 familias, si se asignara un monto similar de $800 a $900 por familia.

"A las cuatro organizaciones que fueron mencionadas y que estábamos en el medio de todo esto, nos impactó fuertemente, en especial en nuestra reputación. La gente pensó que nosotros teníamos dinero y cuestionó por qué no se está repartiendo", dijo José Hernández París, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana a La Noticia.

Requisitos y dificultades para acceder al fondo

Tras el anuncio de los fondos para ayudar a familias inmigrantes, se aclaró que, para recibir la asistencia, las personas debían cumplir con los siguientes requisitos:

Comprobar ingresos del hogar.

del hogar. Presentar un número de Seguro Social .

. Mostrar una identificación con foto.

Las familias interesadas debían comunicarse directamente con las organizaciones comunitarias, y el programa inició el 24 de noviembre. En dos días, la Coalición Latinoamericana recibió 1,700 llamadas de familias con necesidades económicas, muchas de ellas directamente afectadas por las detenciones de familiares.

José Hernández París, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana, explicó que la organización decidió enfocarse en las familias más afectadas. Es decir, a quienes tenían un familiar directo detenido y que este fuera el principal sostén económico del hogar.

“Agradecemos la iniciativa de tratar de ayudar a estas familias, pero con el afán de demostrar que a la Ciudad le interesa la comunidad, mandaron un comunicado de prensa prematuro y los requisitos que establecieron fueron estrictos; porque yo creo que ellos tenían temor por cuestión política, de que fueran penalizados a nivel federal por ofrecer fondos a comunidades que de pronto eran indocumentadas”, dijo Hernández París a La Noticia.

Añadió: “Para calificar tenían unos requisitos bastante estrictos: por ejemplo, que alguien de la familia tenía que tener mínimo 18 años y Seguro Social. Entonces muchas familias no calificaban”.

Además, explicó que la gestión de los fondos fue más compleja debido a que, para obtener la ayuda, se pidió a las familias que no se atrasaran con el pago del alquiler, un requisito que muchas no podían cumplir tras haber perdido sus empleos u horas de trabajo durante el operativo migratorio. Esto limitó aún más el acceso a los recursos de la Ciudad.

“Muchas de las familias que llamaban o que tenían a un familiar detenido ya habían perdido sus ingresos y están atrasadas en el alquiler de noviembre y ahora están tan atrasadas en diciembre. Estamos hablando, por familia, de acumulación de $4,000 por el alquiler”, comentó el director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana en diciembre.

Exigían que la persona estuviera documentada

La Coalición Latinoamericana remitió a 31 familias afectadas para solicitar estos fondos con Crisis Assistance Ministry (CAM). Charlotte Center for Legal Advocacy también confirmó que derivaron a varios inmigrantes afectados. Al cierre de esta edición, La Noticia preguntó a OurBRIDGE for Kids y Carolina Migrant Network para conocer si habían orientado a familias afectadas para solicitar esta ayuda, pero no respondieron.

Consultamos a la Ciudad y a CAM sobre los criterios o requisitos que las familias debían cumplir para calificar al programa, que terminó beneficiando a solo tres personas durante las 12 semanas que estuvo abierto.

La Ciudad respondió que los requisitos de elegibilidad, autorizados por Shawn Heath, subdirector municipal, fueron que las familias debían:

Vivir en Charlotte .

. Tener ingresos familiares que no superaran el 80 % del ingreso promedio del área, según el tamaño del hogar.

del ingreso promedio del área, según el tamaño del hogar. Llenar y firmar un formulario donde declaraban que habían perdido ingresos entre el 14 y el 23 de noviembre de 2025 debido a las acciones de control migratorio.

entre el 14 y el 23 de noviembre de 2025 debido a las acciones de control migratorio. Presentar una identificación con foto válida.

Mostrar la tarjeta del Seguro Social.

Ayuda no usada se redirige a programa de vivienda

Por su parte, la respuesta de CAM fue: “Revisamos las solicitudes de acuerdo con las directrices de la Ciudad. Dichas directrices exigían que la persona estuviera documentada, lo que impidió el uso de fondos municipales”.

Ahora, los $100,000 que no se usaron para ayudar a familias afectadas por las detenciones migratorias se destinarán al programa de Vivienda Innovadora de la Ciudad, para apoyar a hogares con bajos ingresos en reparaciones, alquiler, servicios públicos y orientación sobre vivienda.

Mientras tanto, para familias como la de Yolanda, esa ayuda pudo haber marcado la diferencia. “Yo aquí pago $1,400 y vivo con mis hijos, entonces sí nos hubiera ayudado porque estuve sin trabajo”, cerró.