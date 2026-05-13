Charlotte se prepara para una semana llena de actividades gratuitas dirigidas a la comunidad, con opciones que van desde talleres de salud y bienestar hasta espacios de información legal, educación y apoyo para inmigrantes. Del 14 al 20 de mayo, organizaciones locales y aliados comunitarios ofrecerán eventos presenciales y virtuales en distintos puntos de la ciudad.
Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte
Este evento está dirigido a nuevos residentes que desean integrarse a la comunidad de Charlotte. Les permite conocer International House, los servicios de la ciudad y recursos en salud, educación y vivienda. Se ofrece en inglés y español. Además, tiene la oportunidad de registrarse para una consulta individualizada.
- Fecha: viernes 15 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Registro en el siguiente enlace.
Evento: Verdad, periodismo y democracia en la era de la IA
La inteligencia artificial ya puede escribir noticias, imitar voces y generar imágenes que parecen reales, lo que abre una conversación urgente: ¿cómo distinguimos la verdad en la actualidad? En esta sesión se abrirá un espacio de diálogo con periodistas de medios latinos en Charlotte para reflexionar sobre el impacto de la IA en la información, la desinformación y la forma en que consumimos noticias.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Higher Grounds Café
- Dirección: 1501 Queens Rd, Charlotte, NC 28207
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: jueves 14 de mayo
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Taller: Nutrición para sanar
Con el objetivo de promover hábitos saludables, y con el apoyo de la experta Karen Correa, se llevará a cabo una sesión virtual gratuita sobre la importancia de aprender a leer las etiquetas de los alimentos, para ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu salud. La actividad está abierta al público.
- Fecha: lunes 18 de mayo
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Sesión virtual
- Registro: Envía un mensaje de texto al 704-533-2682 para asegurar tu lugar
Clínica de inmigración con la Coalición
Dos veces al mes, la Coalición Latinoamericana ofrece su clínica de inmigración a bajo costo. Actualmente, estas se enfocan en explicarle a la comunidad cuáles son sus derechos como inmigrantes, cómo elaborar un plan de emergencia familiar, asesoría con dudas migratorias y elaborar una carta poder.
- Fecha: lunes 18 de mayo
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis)
- Observación: Los cupos son limitados; se sugiere llegar temprano y llenar el formulario disponible en el siguiente enlace.
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 19 de mayo
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-941-2558.
Jornada de vacunación gratuita
La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son aquellas que se requieren para el ingreso escolar o el cuidado infantil.
- Fecha: miércoles 20 de mayo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.