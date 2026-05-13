Charlotte se prepara para una semana llena de actividades gratuitas dirigidas a la comunidad, con opciones que van desde talleres de salud y bienestar hasta espacios de información legal, educación y apoyo para inmigrantes. Del 14 al 20 de mayo, organizaciones locales y aliados comunitarios ofrecerán eventos presenciales y virtuales en distintos puntos de la ciudad.

Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte Este evento está dirigido a nuevos residentes que desean integrarse a la comunidad de Charlotte. Les permite conocer International House, los servicios de la ciudad y recursos en salud, educación y vivienda. Se ofrece en inglés y español. Además, tiene la oportunidad de registrarse para una consulta individualizada. Fecha : viernes 15 de mayo

: viernes 15 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Registro en el siguiente enlace.

Evento: Verdad, periodismo y democracia en la era de la IA La inteligencia artificial ya puede escribir noticias, imitar voces y generar imágenes que parecen reales, lo que abre una conversación urgente: ¿cómo distinguimos la verdad en la actualidad? En esta sesión se abrirá un espacio de diálogo con periodistas de medios latinos en Charlotte para reflexionar sobre el impacto de la IA en la información, la desinformación y la forma en que consumimos noticias. Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Higher Grounds Café

: Higher Grounds Café Dirección : 1501 Queens Rd, Charlotte, NC 28207

: 1501 Queens Rd, Charlotte, NC 28207 Inscripción en el siguiente enlace.

Clases de estiramiento y fuerza Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : jueves 14 de mayo

: jueves 14 de mayo Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Taller: Nutrición para sanar Con el objetivo de promover hábitos saludables, y con el apoyo de la experta Karen Correa, se llevará a cabo una sesión virtual gratuita sobre la importancia de aprender a leer las etiquetas de los alimentos, para ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu salud. La actividad está abierta al público. Fecha : lunes 18 de mayo

: lunes 18 de mayo Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Sesión virtual

: Sesión virtual Registro: Envía un mensaje de texto al 704-533-2682 para asegurar tu lugar

Clínica de inmigración con la Coalición Dos veces al mes, la Coalición Latinoamericana ofrece su clínica de inmigración a bajo costo. Actualmente, estas se enfocan en explicarle a la comunidad cuáles son sus derechos como inmigrantes, cómo elaborar un plan de emergencia familiar, asesoría con dudas migratorias y elaborar una carta poder. Fecha : lunes 18 de mayo

: lunes 18 de mayo Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis)

: $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis) Observación: Los cupos son limitados; se sugiere llegar temprano y llenar el formulario disponible en el siguiente enlace.

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 19 de mayo

: martes 19 de mayo Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-941-2558.