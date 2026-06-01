Para ayudar a las familias que enfrentan dificultades para poner comida en la mesa y evitar que alimentos en buen estado se desperdicien, Nourish Up y Second Harvest Food Bank realizarán durante junio una serie de distribuciones gratuitas de alimentos frescos en distintos puntos de Charlotte.

A través de cada jornada, las familias podrán recibir productos frescos, como frutas y verduras (dependiendo del inventario del día), sin necesidad de presentar identificación, referencias o documentos financieros.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Nourish Up, una organización sin fines de lucro, para combatir la inseguridad alimentaria en el condado de Mecklenburg. La Noticia estuvo presente durante una entrega de alimentos el lunes 1.° de junio en Harris YMCA, donde los voluntarios entregaron más de 85 cajas con alimentos frescos. Invitaron a la comunidad a participar en los siguientes eventos.

Próximas entregas gratuitas de alimentos

Aunque no hay requisitos para recibir la ayuda, los organizadores recomiendan registrarse con anticipación para calcular la cantidad de alimentos necesaria en cada evento. Los siguientes eventos son:

Fecha : miércoles 3 de junio

: miércoles 3 de junio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Keith YMCA

: Keith YMCA Dirección : 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262

: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : viernes 5 de junio

: viernes 5 de junio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Stratford Richardson YMCA

: Stratford Richardson YMCA Dirección : 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208

: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Simmons YMCA

: Simmons YMCA Dirección : 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212

: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : viernes 12 de junio

: viernes 12 de junio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Mayfield Memorial Baptist Church

: Mayfield Memorial Baptist Church Dirección : 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213

: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : lunes 15 de junio

: lunes 15 de junio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : McCrorey YMCA

: McCrorey YMCA Dirección : 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216

: 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216 Regístrese en el siguiente enlace.

¿Cómo unirse a esta causa?

Quienes deseen apoyar esta iniciativa también pueden hacerlo de varias maneras:

Nourish Up recibe voluntarios para ayudar en la organización y distribución de alimentos; puede ayudar en español, si lo desea. Visite el siguiente enlace para más información sobre cómo ser voluntario.

A través de donaciones económicas que contribuyen a mantener sus programas comunitarios. Puedo hacerlo a través del siguiente enlace.

Puede donar frutas y verduras frescas para beneficiar a más familias.

O unirse a eventos para concienciar sobre la inseguridad alimentaria.