Para ayudar a las familias que enfrentan dificultades para poner comida en la mesa y evitar que alimentos en buen estado se desperdicien, Nourish Up y Second Harvest Food Bank realizarán durante junio una serie de distribuciones gratuitas de alimentos frescos en distintos puntos de Charlotte.
A través de cada jornada, las familias podrán recibir productos frescos, como frutas y verduras (dependiendo del inventario del día), sin necesidad de presentar identificación, referencias o documentos financieros.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Nourish Up, una organización sin fines de lucro, para combatir la inseguridad alimentaria en el condado de Mecklenburg. La Noticia estuvo presente durante una entrega de alimentos el lunes 1.° de junio en Harris YMCA, donde los voluntarios entregaron más de 85 cajas con alimentos frescos. Invitaron a la comunidad a participar en los siguientes eventos.
Próximas entregas gratuitas de alimentos
Aunque no hay requisitos para recibir la ayuda, los organizadores recomiendan registrarse con anticipación para calcular la cantidad de alimentos necesaria en cada evento. Los siguientes eventos son:
- Fecha: miércoles 3 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Keith YMCA
- Dirección: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 5 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 8 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Stratford Richardson YMCA
- Dirección: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 10 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 12 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Mayfield Memorial Baptist Church
- Dirección: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 15 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 17 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
¿Cómo unirse a esta causa?
Quienes deseen apoyar esta iniciativa también pueden hacerlo de varias maneras:
- Nourish Up recibe voluntarios para ayudar en la organización y distribución de alimentos; puede ayudar en español, si lo desea. Visite el siguiente enlace para más información sobre cómo ser voluntario.
- A través de donaciones económicas que contribuyen a mantener sus programas comunitarios. Puedo hacerlo a través del siguiente enlace.
- Puede donar frutas y verduras frescas para beneficiar a más familias.
- O unirse a eventos para concienciar sobre la inseguridad alimentaria.