Investigan homicidio-suicidio de joven latina y su expareja

La comunidad de High Point, en Carolina del Norte, se encuentra consternada por la muerte de Julissa Duarte, una joven latina de 20 años cuyo fallecimiento es investigado por las autoridades como un caso de violencia doméstica.

Según informó el Departamento de Policía de High Point, los agentes acudieron la tarde del jueves 28 de mayo a un complejo de apartamentos después de recibir una solicitud para realizar una verificación de bienestar. Familiares y amigos estaban preocupados porque Julissa no había sido vista durante varios días y tampoco respondía llamadas telefónicas.

Los oficiales llegaron a los apartamentos Eastchester Ridge, ubicados en Chester Ridge Drive, e iniciaron una búsqueda para localizar la vivienda de la joven. Tras hablar con vecinos y utilizar otros recursos, encontraron el apartamento.

Al no obtener respuesta, los agentes observaron a una persona en el suelo a través de una ventana e ingresaron por la fuerza.

Dentro de la vivienda encontraron sin vida a Julissa Duarte, de 20 años, y a Kevin Sánchez, de 22 años, ambos con heridas de bala.

Investigación apunta a homicidio-suicidio

De manera preliminar, las autoridades creen que Sánchez disparó contra Duarte y posteriormente se quitó la vida. Detectives de la Unidad de Crímenes Violentos asumieron la investigación. La Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte determinará la fecha exacta de las muertes.

La policía indicó que el caso se investiga como un homicidio relacionado con violencia doméstica, ya que Duarte y Sánchez habían mantenido una relación sentimental anteriormente.

Este es el sexto homicidio registrado en High Point durante 2026.

Familiares recuerdan a Julissa

Mientras continúa la investigación, familiares y amigos han iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos funerarios y otras necesidades derivadas de la tragedia.

En la página de la campaña, sus seres queridos describen a Julissa como una joven alegre, amorosa y llena de vida.

Lili Matías compartió un mensaje escrito por Giselle Duarte, hermana de la joven:

“Mi hermana fue arrebatada de nosotros demasiado pronto, con apenas 20 años. Ella no era solo mi hermana, era mi mejor amiga, mi confidente y una parte enorme de mi vida”.

La familia recordó que Julissa tenía sueños, proyectos y un futuro por delante. También destacaron que siempre encontraba la manera de apoyar a quienes la rodeaban y de hacer sonreír a otras personas.

“Julie estaba llena de vida, risas y amor. Tenía un espíritu hermoso que tocaba a todos los que la conocían”, escribió su hermana.

Cómo ayudar

La familia solicita apoyo para cubrir gastos funerarios y otros costos inesperados.

Además de realizar una donación, también piden compartir la campaña y mantener a sus seres queridos en pensamientos y oraciones durante este difícil momento.

“Ella será amada para siempre, extrañada para siempre y recordada para siempre”, expresó su familia.

Para ayudar visite la página: gofundme.com/f/in-loving-memory-of-julissa-duarte