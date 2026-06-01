Cambios recientes en el proceso de asilo podrían dificultar que inmigrantes obtengan esta protección, especialmente para quienes presenten solicitudes incompletas o sin suficiente evidencia desde el inicio del proceso. Las evidencias del caso son clave para justificar la petición, por eso la abogada de inmigración Jamillah Espinosa ofrece recomendaciones para quienes tienen sus entrevistas o audiencias pendientes o planean solicitar asilo en Estados Unidos.

Nuevos cambios en la evaluación de asilos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 26 de mayo nuevas medidas para combatir el fraude en solicitudes de asilo, una decisión que amplía la autoridad de los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para investigar y sancionar casos considerados falsos. La directiva también permite acciones contra abogados de inmigración que, según el gobierno, presenten solicitudes fraudulentas ante las cortes migratorias.

Además, esta directiva sostiene que los abogados instruyen a inmigrantes a ocultar antecedentes o incluir información falsa en sus casos para “abusar” del sistema de asilo.

Para la abogada Espinosa, esta medida es un ataque dirigido a abogados para que se abstengan de representar a inmigrantes con casos con pocas evidencias. Advierte que también busca que inmigrantes dejen de acceder a representación legal por creer que no tienen un “caso” para su asilo.

“La realidad es que ellos quieren que los inmigrantes no tengan representación, porque sabemos que las estadísticas muestran que aquellos que tienen representación de un abogado son los que más logran obtener sus remedios. “Busca indicarles a los abogados de inmigración que van a revisar más a fondo para que no se sientan cómodos para someter algunos casos”, dijo a La Noticia.

Asilo fraudulento vs. asilo incompleto

Este no es el único cambio que se ha implementado para dificultar el proceso de obtener un asilo. Anteriormente, la abogada explicó que existen dos decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) recientes que cambiaron la forma en que los jueces manejan los casos de asilo desde la primera audiencia.

Una de estas se relaciona con dejar la solicitud de asilo incompleta y otra, conocida como Matter of H-A-A-V, establece que en ciertos casos, un juez de inmigración puede revisar una solicitud de asilo en la primera audiencia y si considera que no contiene suficiente evidencia o documentación, puede determinar que el solicitante no cumple con los requisitos para presentar un caso completo.

Esto significa que, incluso si la persona tiene un temor legítimo de persecución, el juez podría negar el asilo y emitir una orden de deportación sin llevar a cabo una audiencia final. Aclara la abogada que esto no significa que se niegue su solicitud por fraude, sino por incumplir con los requisitos necesarios para sustentar y avanzar con su caso.

“Son fraudulentos aquellos casos que contienen mentiras, información falsa o en los que se exagera lo que sucedió. Hay que diferenciarlo porque en la primera audiencia el juez no revisa si es fraudulento, solo si se cumplen los requisitos. Como que la persona sufrió persecución por su raza, religión, opinión política, origen nacional o porque pertenece a un grupo social en particular. Y si tiene evidencia para fundamentar una de estas razones o si considera que con la evidencia e información que tiene no va a poder comprobar esa persecución”, detalló.

¿Cómo fortalecer un caso de asilo?

Las evidencias son claves para justificar una petición de asilo, ya sea en una audiencia individual en la corte de inmigración o en una entrevista con oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Esto es algo que el solicitante de asilo debe tener presente antes de enviar su petición o incluso si ya lo hizo, para aumentar sus posibilidades de que le aprueben su caso.

Estas deben poder responder las siguientes interrogantes:

¿Cuál fue el daño que sufrió ?

? ¿Quién le hizo el daño y por qué?

¿Por qué el Gobierno no pudo ni puede protegerle y si puede o no estar seguro en su país?

Pero además, debe justificar que el daño que sufrió fue por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o porque pertenece a un grupo en particular. Por ejemplo, algún gremio, porque es parte de la comunidad LGBT o porque tiene cierta profesión.

¿Qué puede utilizar como evidencia?

Una declaración de lo que sufrió en su país de origen.

de lo que sufrió en su país de origen. Declaraciones de testigos que puedan corroborar lo sucedido.

que puedan corroborar lo sucedido. Informes policiales o denuncias presentadas en su país.

Mensajes de texto, correos electrónicos o grabaciones de llamadas que evidencien amenazas, hostigamiento o persecución.

o grabaciones de llamadas que evidencien amenazas, hostigamiento o persecución. Informes médicos que documenten lesiones físicas sufridas.

que documenten lesiones físicas sufridas. Evaluaciones psicológicas que muestren el daño emocional o trauma.

Recortes de prensa, artículos o reportes de noticias sobre hechos similares ocurridos en su país o que afecten a su comunidad.

Fotografías relacionadas con los hechos.

con los hechos. Documentos que certifiquen pertenencia a un grupo social, político, religioso o étnico específico. Por ejemplo, que es parte de un partido político.

que certifiquen pertenencia a un grupo social, político, religioso o étnico específico. Por ejemplo, que es parte de un partido político. Evidencia de participación en protestas, organizaciones políticas o actividades que demuestren su afiliación y riesgo por su opinión política.

Antecedentes de detenciones o persecución en su país por razones políticas u otros motivos protegidos por la ley de asilo.

en su país por razones políticas u otros motivos protegidos por la ley de asilo. Noticias o testimonios que comprueben que la situación no ha cambiado para usted. “Por ejemplo, muchos venezolanos sometieron casos de asilo y sabemos que aunque no está Maduro, aún sigue el régimen. Entonces ellos pueden actualizar su caso, mostrando noticias, artículos o declaraciones de testigos que prueben que las cosas no han cambiado. Al igual que fotos si aún, desde el exterior, participan en protestas en contra de su gobierno, porque muestra que siguen con su misma opinión política”, dijo Espinosa.

Toda la evidencia debe presentarse en inglés o acompañada de traducción certificada por un intérprete autorizado.

Esta información se basa en una entrevista con la abogada Jamilah Espinosa, dueña de la firma de abogados Espinosa Law. No constituye una consulta legal individualizada ni sustituye la asesoría profesional. La Noticia no brinda servicios de asesoría migratoria de ningún tipo. Ante dudas, consulte siempre a un abogado.