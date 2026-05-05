Retrasos en DACA dejan a miles de “soñadores” en incertidumbre

Los retrasos en la renovación de DACA están afectando a miles de inmigrantes en Estados Unidos. El programa protege a jóvenes conocidos como “soñadores” o “Dreamers”, quienes llegaron al país cuando eran niños. Sin embargo, el aumento en los tiempos de espera está generando pérdida de empleo y miedo a la deportación.

No se dispone de cifras oficiales sobre cuántas personas han incumplido recientemente su plazo de renovación a pesar de haber presentado la solicitud entre 120 y 150 días antes de que caducara su DACA, tal como recomienda el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Esperas más largas y consecuencias reales

El tiempo promedio para renovar DACA aumentó de 15 días en 2025 a unos 70 días entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Algunos casos tardan incluso más de cuatro meses.

Este retraso ha provocado que muchas personas pierdan su estatus antes de recibir respuesta. Cuando eso ocurre, también pierden su permiso de trabajo y, en muchos casos, su licencia de conducir.

Historias que reflejan la crisis

Melani Candia, quien vive en Florida, perdió su empleo tras no recibir su renovación a tiempo. “Pero ahora, tener un nuevo nivel de vulnerabilidad fue un aumento muy rápido del miedo”, dijo.

Otra beneficiaria, Elsa Sánchez, lleva más de cinco meses esperando respuesta a su solicitud de renovación de DACA. Cuando venció el plazo a principios de abril, fue puesta en licencia en su empleo en una empresa de tecnología informática para el sector salud y ahora, como madre soltera de un estudiante universitario de primer año, carece de ingresos.

Esto la ha llevado a preocuparse por todo: desde viajar hasta gastar dinero en productos para el hogar más costosos, como shampoo y detergentes.

“Me digo: "No lo sé; tal vez pueda reducir eso. Tal vez no lo necesite”, comentó. “Porque estoy ahorrando hasta el último centavo”.

Por qué están aumentando los retrasos

Autoridades señalan que los tiempos se alargan por procesos más estrictos de revisión. También influyen factores como el regreso de citas biométricas y nuevas políticas migratorias.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el USCIS está salvaguardando al pueblo estadounidense mediante un escrutinio y una verificación más exhaustivos de todos los extranjeros, lo cual puede prolongar los tiempos de procesamiento”, declaró en un comunicado Zach Kahler, portavoz de la agencia.

Expertos advierten que algunas solicitudes incluso se han pausado sin fecha clara de resolución.

Riesgos para quienes pierden su estatus

DACA no otorga residencia permanente. Solo brinda protección temporal contra la deportación y permiso de trabajo. Si una renovación vence, la persona puede quedar expuesta a detención o deportación.

Datos oficiales indican que cientos de beneficiarios fueron arrestados bajo la administración Trump.

En los primeros 11 meses de 2025, más de 250 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 deportados, según declaró a principios de este año la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La secretaria afirmó que la mayoría de los arrestados contaban con “antecedentes penales”, sin especificar la naturaleza de los delitos ni si se trataba de arrestos, cargos o condenas.

En una respuesta independiente a una consulta de una congresista demócrata, el DHS presentó cifras contradictorias, informando que 270 personas fueron arrestadas y 174 solicitantes de DACA fueron expulsados en los primeros nueve meses de 2025.

Qué pueden hacer los beneficiarios

Las autoridades recomiendan enviar la renovación entre 120 y 150 días antes de que expire. Sin embargo, incluso quienes siguieron esa recomendación enfrentan retrasos. Por eso, expertos aconsejan:

Revisar el estatus del caso con frecuencia

Guardar comprobantes de envío

Consultar con un abogado de inmigración

Un futuro incierto

El programa DACA sigue en medio de disputas legales y políticas. Actualmente, el gobierno aprueba renovaciones, pero no procesa nuevas solicitudes.

Para muchos, esta situación crea una sensación constante de incertidumbre. Como dijo una beneficiaria: su vida está en Estados Unidos, pero su futuro no está garantizado.

Esta nota se elaboró con información de AP.