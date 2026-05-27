Se acercan las vacaciones de verano y con ellas, el fin del ciclo escolar 2025-2026 en Carolina del Norte, por lo que aquí te decimos lo que debes saber sobre estas fechas y el inicio del nuevo ciclo.

¿Cuándo es el final del ciclo escolar 2025-2026 en Carolina del Norte?

En el ciclo escolar 2025, las actividades comenzaron oficialmente el 25 de agosto y ahora terminarán oficialmente el 10 de junio de 2026. Aunque algunas escuelas terminan actividades algunos días antes.

¿Qué día inician las vacaciones de verano?

Precisamente el 10 de junio comienzan las vacaciones, las cuales duran cerca de dos meses, donde los estudiantes se preparan para un nuevo ciclo escolar o incluso comenzar en una nueva escuela y etapa.

Pero también es una época de diversión y descanso del año, de trabajo y estudio.

¿Qué actividades hay por el fin de cursos escolares en Carolina del Norte?

Normalmente, se realizan diferentes actividades en las escuelas, especialmente las ceremonias de graduación de la secundaria o universidades.

Los jóvenes se suelen reunir con los amigos para despedirse antes de empezar las vacaciones de verano, pues algunos no vuelven a verse hasta que reinician las clases.

¿Cuándo terminan las vacaciones y empieza el nuevo año escolar?

El ciclo escolar 2026-2027 comienza oficialmente el 25 de agosto de 2026 y las actividades escolares terminarán el 9 de junio de 2027, según informó el Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS).

La mayoría de las escuelas comienzan con una semana de adaptación para que los estudiantes se conozcan, pero eso depende de la escuela, maestro y autoridades.

También es recomendable confirmar el calendario de cada condado, pues cada uno tiene fechas diferentes, especialmente los que se manejan por semestres, aunque las fechas señaladas son las oficiales del estado.