OBRA Collective invita a artistas, ilustradores, escultores y creadores a participar en “Gallery Con: A Pop Culture Art Expo”, una exposición que celebrará el impacto de la cultura pop a través del arte y que se inaugurará en junio de este año en Charlotte.
¿Qué tipo de obras pueden participar?
El tema central de la exposición es “Celebración e Inspiración”. Por esto, los organizadores invitan a los artistas a presentar obras que reflejen aquello que más les apasiona de sus series, películas, caricaturas, animes o músicos favoritos.
“Queremos tu visión única. Ya sea que tu medio sea el óleo sobre lienzo, el arte digital, la escultura, el arte textil, las técnicas mixtas o algo más especializado; si tu obra está inspirada en las poderosas historias y personajes de la cultura popular, queremos verla”, indica la convocatoria.
Las piezas pueden ser:
- Tributos a personajes o historias.
- Reinterpretaciones de “clásicos”.
- Retratos hiperrealistas.
- Críticas o comentarios artísticos inspirados en la cultura pop.
- Recreaciones de escenas de películas, series o videos musicales.
- Poemas o piezas literarias con una duración menor de 3 minutos.
Se encuentra prohibido cualquier uso de inteligencia artificial en las obras. Además, aclaran que, en el caso de las presentaciones en 2D, los artistas seleccionados deben llevarlas con alambre y listas para colgar. Si hay requisitos especiales de instalación, todos los materiales o herramientas necesarios deben incluirse con sus envíos.
Paso a paso para participar en exposición
- Para participar, se debe llenar el formulario disponible en el siguiente enlace.
- En el enlace deberá adjuntar una fotografía de su obra y ofrecer una descripción breve de su obra y el tema sobre el cual está relacionada. La fecha límite para enviar propuestas es el 8 de junio.
- Las fotografías serán evaluadas por un panel de expertos y el 12 de junio se anunciarán a los ganadores. El premio es la oportunidad de presentar sus obras en una exhibición y venderlas. Obra Collective aclara que se cobra una comisión del 20 % sobre las ventas.
- Los fotógrafos ganadores deberán entregarlas en físico entre el 13 y el 15 de junio en OBRA Collective del Vapa Center. La dirección es: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202.
- Estas fotografías serán exhibidas desde el 20 de junio en OBRA Collective. En este evento, los ganadores podrán dejar su información de contacto para quienes estén interesados en comprar sus fotografías. Para más información, visita obracollective.org.