OBRA Collective invita a artistas, ilustradores, escultores y creadores a participar en “Gallery Con: A Pop Culture Art Expo”, una exposición que celebrará el impacto de la cultura pop a través del arte y que se inaugurará en junio de este año en Charlotte.

¿Qué tipo de obras pueden participar?

El tema central de la exposición es “Celebración e Inspiración”. Por esto, los organizadores invitan a los artistas a presentar obras que reflejen aquello que más les apasiona de sus series, películas, caricaturas, animes o músicos favoritos.

“Queremos tu visión única. Ya sea que tu medio sea el óleo sobre lienzo, el arte digital, la escultura, el arte textil, las técnicas mixtas o algo más especializado; si tu obra está inspirada en las poderosas historias y personajes de la cultura popular, queremos verla”, indica la convocatoria.

Las piezas pueden ser:

Tributos a personajes o historias.

o historias. Reinterpretaciones de “clásicos”.

de “clásicos”. Retratos hiperrealistas .

. Críticas o comentarios artísticos inspirados en la cultura pop.

o comentarios artísticos inspirados en la cultura pop. Recreaciones de escenas de películas, series o videos musicales.

de escenas de películas, series o videos musicales. Poemas o piezas literarias con una duración menor de 3 minutos.

Se encuentra prohibido cualquier uso de inteligencia artificial en las obras. Además, aclaran que, en el caso de las presentaciones en 2D, los artistas seleccionados deben llevarlas con alambre y listas para colgar. Si hay requisitos especiales de instalación, todos los materiales o herramientas necesarios deben incluirse con sus envíos.

Paso a paso para participar en exposición