El Water Lantern Festival de Charlotte se alista para su edición 2026. Por eso, te contamos sobre cuál es su significado, así como cuándo y dónde se realizará este sábado 23 de mayo de 2026.

Si bien muchas personas le pueden dar un significado especial, también es una oportunidad para disfrutar del espectáculo de "faroles" o linternas voladoras, la comida, música en vivo y el baile, pero a continuación te contamos todos los detalles.

¿Qué es el Festival de las Luces de Charlotte?

El Water Lantern Festival de Charlotte es un evento en el que las personas se pueden reunir para lanzar linternas "voladoras". Algunas personas usan este evento para conmemorar y honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos, aunque también puede tener otros significados.

"Es un evento en el que personas de todos los orígenes y creencias pueden reunirse para vivir una experiencia edificante, positiva e inolvidable", señala la página del festival.

¿Cuál es el significado del Festival de las Luces?

Hay más de un significado, desde honrar a los seres queridos que ya no se encuentran en este mundo, pero también tienen un significado esperanzador, pues muchas personas enlistan sus esperanzas y sueños para el futuro y otros lo usan como una forma de dejar ir las cosas de su pasado.

Más allá de lo espiritual, la edición 2026 sigue siendo una gran celebración social para disfrutar de venta de comida local, música en directo y el impresionante cielo iluminado por los faroles al anochecer.

¿Las linternas son seguras para el medio ambiente?

La seguridad y la ecología siguen siendo las prioridades del evento. El festival utiliza linternas personalizadas y cuenta con profesionales certificados contra incendios presentes en todo momento.

El festival también asegura que las linternas son seguras y 100 % biodegradables, pues están hechas de papel arroz, hilo y bambú sin ningún alambre de metal.

"Contamos con un equipo de limpieza que recoge las linternas dentro de las 24 horas posteriores al evento y las desecha adecuadamente", asegura el festival.

¿Dónde es el Festival de las Luces de Charlotte?

El Water Lantern Festival se realiza en diversas sedes a nivel nacional, y la cita en Charlotte es este 23 de mayo de 2026. El evento tendrá lugar en el Symphony Park, ubicado en 4400 Sharon Rd, Charlotte, NC, 28211 (en la zona de SouthPark).

Horarios clave:

Apertura de puertas: 5:30 p.m. (disfrute de comida y música).

5:30 p.m. (disfrute de comida y música). Diseño de linternas: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Lanzamiento de linternas: De 8:30 p.m. a 9:30 p.m.

Se recomienda llevar sillas, mantas, repelente de insectos, comida, agua, protector solar, sombrillas y teléfonos o cámaras para capturar los mejores momentos. Se permite llevar comidas y bebidas, pero está prohibido llevar alcohol.

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

De acuerdo con el evento, cada boleto incluye un kit que contiene la linterna flotante, un marcador y una bolsa de transporte. Los costos son desde $35, más impuestos. Visita el siguiente enlace para adquirir tu boleto y conocer sobre otras promociones.

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