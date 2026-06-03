Con el objetivo de conectar a la comunidad latina con la naturaleza y con actividades físicas, la organización Latinos Aventureros llevará a cabo su cuarta edición de Senderetón. Una serie de eventos que celebran la salud y la aventura en diferentes espacios de las Carolinas. Incluyen actividades con bicicletas, senderismo en cascadas, playa, montaña y bosques.

“Este es nuestro cuarto año haciendo el senderetón por el Día Nacional del Sendero (primer sábado de junio). En él, las personas pueden caminar, hacer ejercicio y participar en muchas actividades en diferentes ciudades de Carolina del Norte, como Charlotte, Lake Norman, Brevard, Hickory, entre otras. Es una oportunidad para descubrir senderos y espacios naturales en las Carolinas y conectar con otros latinos aventureros. Además de que traen mucho bienestar físico y emocional y son gratuitos”, dijo a La Noticia Vivianette Ortiz, una de las fundadoras de Latinos Aventureros.

Eventos del Senderetón 2026 de Latinos Aventureros

Rodada en bici por el Greenway de Little Sugar Creek Dificultad: fácil/moderado (son entre 8 y 10 millas)

fácil/moderado (son entre 8 y 10 millas) Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Punto de encuentro : Elizabeth Park, Charlotte, NC

: Elizabeth Park, Charlotte, NC Dirección : 101 N Kings Dr, Charlotte, NC 28204

: 101 N Kings Dr, Charlotte, NC 28204 Otras actividades: Luego de andar en bicicleta durante 8 a 10 millas, se invita a convivir y comer en grupo.

Juego de béisbol de Gastonia Ghost Peppers Latinos Aventureros estará participando en Celebrate the Outdoors junto a otras organizaciones que ayudan a conectar con la naturaleza, senderos, parques, ríos y aventuras al aire libre en el condado de Gaston. En este evento podrán hablar con ellos y conocer sus actividades. Fecha : viernes 5 de junio

: viernes 5 de junio Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Punto de encuentro : CaroMont Health Park

: CaroMont Health Park Dirección : 800 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

: 800 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052 Observación: Asistir al juego tiene un costo de $14, pero puede contactar a Latinos Aventureros en info@latinosaventureros.org para conocer su disponibilidad de boletos gratuitos.

Caminata en cascada Dificultad: fácil/moderado

fácil/moderado Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Punto de encuentro : Big Creek Area en Great Smoky Mountains National Park

: Big Creek Area en Great Smoky Mountains National Park Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, traje de baño y toalla.

Senderismo y día de playa Dificultad: fácil/moderado (7 millas)

fácil/moderado (7 millas) Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Punto de encuentro : Lake Norman State Park

: Lake Norman State Park Dirección : Shortleaf Dr, Statesville, NC 28677

: Shortleaf Dr, Statesville, NC 28677 Recomendaciones : llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, traje de baño y toalla.

: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, traje de baño y toalla. Observación: El acceso al área de playa es gratuito; sin embargo, el costo para entrar a nadar es de: adultos $6 y niños de 3 a 12 años $4.

Caminata en Geitner Park Dificultad: fácil (4.6 millas)

fácil (4.6 millas) Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Punto de encuentro : Geitner Park

: Geitner Park Dirección : 2035 12th St Dr NW, Hickory, NC 28601

: 2035 12th St Dr NW, Hickory, NC 28601 Otras actividades : Luego de la caminata, se invita a convivir y comer en grupo.

: Luego de la caminata, se invita a convivir y comer en grupo. Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda y protector solar.

Bici en Bent Creek Dificultad: fácil/moderado (7.4 millas)

fácil/moderado (7.4 millas) Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Punto de encuentro : Rice Pinnacle Trailhead

: Rice Pinnacle Trailhead Dirección : 1298 491, Asheville, NC 28806

: 1298 491, Asheville, NC 28806 Recomendaciones : llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda y protector solar.

: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda y protector solar. Observación: Se trata de un camino forestal amplio, donde hay subidas moderadas.

Caminata y bicicleta en Neuse River Dificultad: moderado (2.5 millas de caminata y 14 en bicicleta)

moderado (2.5 millas de caminata y 14 en bicicleta) Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Punto de encuentro : Neuse River Trail in Raleigh/Wake Forest

: Neuse River Trail in Raleigh/Wake Forest Dirección : 12098 Old Falls of Neuse Road, Wake Forest, NC 27587

: 12098 Old Falls of Neuse Road, Wake Forest, NC 27587 Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar.

Caminata con pequeños aventureros Se trata de una caminata interactiva alrededor del parque con juegos divertidos. Perfecto para disfrutar una tarde en familia Dificultad: fácil (1 milla)

fácil (1 milla) Fecha : domingo 7 de junio

: domingo 7 de junio Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Punto de encuentro : Martha Rivers Park

: Martha Rivers Park Dirección : 1515 Neal Hawkins Rd, Gastonia, NC 28056

: 1515 Neal Hawkins Rd, Gastonia, NC 28056 Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar. Caminata en lago de Raven Rock Dificultad: moderado (5 millas)

moderado (5 millas) Fecha : domingo 7 de junio

: domingo 7 de junio Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Punto de encuentro : Visitor Center Parking Lot de Raven Rock State Park

: Visitor Center Parking Lot de Raven Rock State Park Dirección : 3009 Raven Rock Rd, Lillington, NC 27546

: 3009 Raven Rock Rd, Lillington, NC 27546 Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar. Caminatas en montaña y cascada Dificultad: moderado/difícil (5 millas)

moderado/difícil (5 millas) Fecha : domingo 7 de junio

: domingo 7 de junio Hora: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Punto de encuentro : Looking Glass Rock Trailhead

: Looking Glass Rock Trailhead Recomendaciones : llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar.

: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar. Observación: Esta aventura incluye varias caminatas y paradas durante el día. No es recomendado para principiantes.

Todos estos eventos se encuentran en las redes sociales de Latinos Aventureros; invitan a la comunidad a unirse a su grupo de comunicaciones, para conocer detalles específicos de cada actividad. Además, aclaran que están sujetos a cambios dependiendo del clima.