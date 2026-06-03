Con el objetivo de conectar a la comunidad latina con la naturaleza y con actividades físicas, la organización Latinos Aventureros llevará a cabo su cuarta edición de Senderetón. Una serie de eventos que celebran la salud y la aventura en diferentes espacios de las Carolinas. Incluyen actividades con bicicletas, senderismo en cascadas, playa, montaña y bosques.
“Este es nuestro cuarto año haciendo el senderetón por el Día Nacional del Sendero (primer sábado de junio). En él, las personas pueden caminar, hacer ejercicio y participar en muchas actividades en diferentes ciudades de Carolina del Norte, como Charlotte, Lake Norman, Brevard, Hickory, entre otras. Es una oportunidad para descubrir senderos y espacios naturales en las Carolinas y conectar con otros latinos aventureros. Además de que traen mucho bienestar físico y emocional y son gratuitos”, dijo a La Noticia Vivianette Ortiz, una de las fundadoras de Latinos Aventureros.
Eventos del Senderetón 2026 de Latinos Aventureros
Rodada en bici por el Greenway de Little Sugar Creek
- Dificultad: fácil/moderado (son entre 8 y 10 millas)
- Fecha: jueves 4 de junio
- Hora: 6:00 p.m.
- Punto de encuentro: Elizabeth Park, Charlotte, NC
- Dirección: 101 N Kings Dr, Charlotte, NC 28204
- Otras actividades: Luego de andar en bicicleta durante 8 a 10 millas, se invita a convivir y comer en grupo.
Juego de béisbol de Gastonia Ghost Peppers
Latinos Aventureros estará participando en Celebrate the Outdoors junto a otras organizaciones que ayudan a conectar con la naturaleza, senderos, parques, ríos y aventuras al aire libre en el condado de Gaston. En este evento podrán hablar con ellos y conocer sus actividades.
- Fecha: viernes 5 de junio
- Hora: 6:00 p.m.
- Punto de encuentro: CaroMont Health Park
- Dirección: 800 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052
- Observación: Asistir al juego tiene un costo de $14, pero puede contactar a Latinos Aventureros en info@latinosaventureros.org para conocer su disponibilidad de boletos gratuitos.
Caminata en cascada
- Dificultad: fácil/moderado
- Fecha: sábado 6 de junio
- Hora: 8:00 a.m.
- Punto de encuentro: Big Creek Area en Great Smoky Mountains National Park
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, traje de baño y toalla.
Senderismo y día de playa
- Dificultad: fácil/moderado (7 millas)
- Fecha: sábado 6 de junio
- Hora: 8:30 a.m.
- Punto de encuentro: Lake Norman State Park
- Dirección: Shortleaf Dr, Statesville, NC 28677
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, traje de baño y toalla.
- Observación: El acceso al área de playa es gratuito; sin embargo, el costo para entrar a nadar es de: adultos $6 y niños de 3 a 12 años $4.
Caminata en Geitner Park
- Dificultad: fácil (4.6 millas)
- Fecha: sábado 6 de junio
- Hora: 8:30 a.m.
- Punto de encuentro: Geitner Park
- Dirección: 2035 12th St Dr NW, Hickory, NC 28601
- Otras actividades: Luego de la caminata, se invita a convivir y comer en grupo.
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda y protector solar.
Bici en Bent Creek
- Dificultad: fácil/moderado (7.4 millas)
- Fecha: sábado 6 de junio
- Hora: 8:30 a.m.
- Punto de encuentro: Rice Pinnacle Trailhead
- Dirección: 1298 491, Asheville, NC 28806
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda y protector solar.
- Observación: Se trata de un camino forestal amplio, donde hay subidas moderadas.
Caminata y bicicleta en Neuse River
- Dificultad: moderado (2.5 millas de caminata y 14 en bicicleta)
- Fecha: sábado 6 de junio
- Hora: 8:30 a.m.
- Punto de encuentro: Neuse River Trail in Raleigh/Wake Forest
- Dirección: 12098 Old Falls of Neuse Road, Wake Forest, NC 27587
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar.
Caminata con pequeños aventureros
Se trata de una caminata interactiva alrededor del parque con juegos divertidos. Perfecto para disfrutar una tarde en familia
- Dificultad: fácil (1 milla)
- Fecha: domingo 7 de junio
- Hora: 3:00 p.m.
- Punto de encuentro: Martha Rivers Park
- Dirección: 1515 Neal Hawkins Rd, Gastonia, NC 28056
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar.
Caminata en lago de Raven Rock
- Dificultad: moderado (5 millas)
- Fecha: domingo 7 de junio
- Hora: 8:30 a.m.
- Punto de encuentro: Visitor Center Parking Lot de Raven Rock State Park
- Dirección: 3009 Raven Rock Rd, Lillington, NC 27546
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar.
Caminatas en montaña y cascada
- Dificultad: moderado/difícil (5 millas)
- Fecha: domingo 7 de junio
- Hora: 8:30 a.m.
- Punto de encuentro: Looking Glass Rock Trailhead
- Recomendaciones: llevar hidratación, aperitivos o almuerzo ligero, zapatos con buena tracción, ropa cómoda, bastones de senderismo y protector solar.
- Observación: Esta aventura incluye varias caminatas y paradas durante el día. No es recomendado para principiantes.
Todos estos eventos se encuentran en las redes sociales de Latinos Aventureros; invitan a la comunidad a unirse a su grupo de comunicaciones, para conocer detalles específicos de cada actividad. Además, aclaran que están sujetos a cambios dependiendo del clima.