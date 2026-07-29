La comunidad de Charlotte contará con diversas actividades y recursos gratuitos durante los próximos días. Organizaciones locales ofrecerán apoyo en áreas como alimentación, salud, educación, orientación migratoria y entretenimiento, con opciones para todos. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : viernes 31 de julio

: viernes 31 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Atrium University (estacionamiento)

: Atrium University (estacionamiento) Dirección : 301 E W.T. Harris Blvd, Charlotte, NC 28262

: 301 E W.T. Harris Blvd, Charlotte, NC 28262 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 3 de agosto

: lunes 3 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : McCrorey YMCA

: McCrorey YMCA Dirección : 3801 Beatties Ford Rd. , Charlotte, NC 28216

: 3801 Beatties Ford Rd. , Charlotte, NC 28216 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 5 de agosto

: miércoles 5 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace.

Celebración de regreso a clases con CMS El Sistema Escolar de Charlotte Mecklenbug y sus socios comunitarios realizarán este evento gratuito para conectar a estudiantes y familias con recursos educativos, de bienestar, preparación universitaria y profesional. La actividad busca apoyar a las familias antes del inicio del año escolar 2026-27. Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Truist Field

: Truist Field Dirección: 324 S. Mint St., Charlotte, NC 28202

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 4 de agosto

: martes 4 de agosto Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Salud

Clases de estiramiento y Zumba Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba. Fecha : jueves 30 de julio

: jueves 30 de julio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Feria de salud con vacunas y útiles gratis La iglesia la Voz de la Esperanza llevará a cabo un evento en el cual apoyarán a familias con mochilas escolares gratuitas, vacunas infantiles, programación de citas para exámenes físicos escolares y otros recursos. Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Iglesia la Voz de la Esperanza

: Iglesia la Voz de la Esperanza Dirección : 7122 Robinson Church Rd, Charlotte NC, 28215

: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte NC, 28215 Regístrate en el siguiente enlace

Vacuna gratis a tus hijos Este evento gratuito organizado por Embrace y el Departamento de Salud del condado de Mecklenburg está diseñado para familias sin seguro médico. Es fundamental mosstrar el registro de vacunación previo (del país de origen o de otro estado) antes del evento, para que el equipo médico pueda administrar las dosis necesarias. Fecha : viernes 7 de agosto

: viernes 7 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Embrace

: Embrace Dirección : 7508 E. Independence Blvd., Charlotte, NC 28227

: 7508 E. Independence Blvd., Charlotte, NC 28227 Pide tu cita llamando al 704-369-4145

Recursos migratorios

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 30 de julio

: jueves 30 de julio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Taller virtual: “El estrés de ser inmigrante” La comunidad podrá participar en un espacio de conversación sobre el impacto emocional de migrar y los retos que enfrentan muchas familias inmigrantes. El taller abordará temas como el estrés migratorio, la adaptación a un nuevo entorno y el llamado síndrome de Ulises, además de ofrecer recursos y herramientas para fortalecer el bienestar emocional. Fecha : jueves 30 de julio

: jueves 30 de julio Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Virtual vía Zoom

: Virtual vía Zoom Regístrate en el siguiente enlace.

Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración? La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 3 de agosto

: lunes 3 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $50

: $50 Pide tu cita en el siguiente enlace.

Cultura y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “El Rey León” Fecha : jueves 30 de julio

: jueves 30 de julio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Celebra la independencia de Bollivia Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 consecutivos la independencia de Bolivia con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional. Fecha : domingo 2 de agosto

: domingo 2 de agosto Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217