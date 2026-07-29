La comunidad de Charlotte contará con diversas actividades y recursos gratuitos durante los próximos días. Organizaciones locales ofrecerán apoyo en áreas como alimentación, salud, educación, orientación migratoria y entretenimiento, con opciones para todos. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.
Comunidad
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: viernes 31 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Atrium University (estacionamiento)
- Dirección: 301 E W.T. Harris Blvd, Charlotte, NC 28262
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 3 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd. , Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 5 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
Celebración de regreso a clases con CMS
El Sistema Escolar de Charlotte Mecklenbug y sus socios comunitarios realizarán este evento gratuito para conectar a estudiantes y familias con recursos educativos, de bienestar, preparación universitaria y profesional. La actividad busca apoyar a las familias antes del inicio del año escolar 2026-27.
- Fecha: sábado 1 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Truist Field
- Dirección: 324 S. Mint St., Charlotte, NC 28202
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 4 de agosto
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Salud
Clases de estiramiento y Zumba
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba.
- Fecha: jueves 30 de julio
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Feria de salud con vacunas y útiles gratis
La iglesia la Voz de la Esperanza llevará a cabo un evento en el cual apoyarán a familias con mochilas escolares gratuitas, vacunas infantiles, programación de citas para exámenes físicos escolares y otros recursos.
- Fecha: sábado 1 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Iglesia la Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte NC, 28215
- Regístrate en el siguiente enlace
Vacuna gratis a tus hijos
Este evento gratuito organizado por Embrace y el Departamento de Salud del condado de Mecklenburg está diseñado para familias sin seguro médico. Es fundamental mosstrar el registro de vacunación previo (del país de origen o de otro estado) antes del evento, para que el equipo médico pueda administrar las dosis necesarias.
- Fecha: viernes 7 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Embrace
- Dirección: 7508 E. Independence Blvd., Charlotte, NC 28227
- Pide tu cita llamando al 704-369-4145
Recursos migratorios
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 30 de julio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Taller virtual: “El estrés de ser inmigrante”
La comunidad podrá participar en un espacio de conversación sobre el impacto emocional de migrar y los retos que enfrentan muchas familias inmigrantes. El taller abordará temas como el estrés migratorio, la adaptación a un nuevo entorno y el llamado síndrome de Ulises, además de ofrecer recursos y herramientas para fortalecer el bienestar emocional.
- Fecha: jueves 30 de julio
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Virtual vía Zoom
- Regístrate en el siguiente enlace.
Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración?
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 3 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $50
- Pide tu cita en el siguiente enlace.
Cultura y entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “El Rey León”
- Fecha: jueves 30 de julio
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Celebra la independencia de Bollivia
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 consecutivos la independencia de Bolivia con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: domingo 2 de agosto
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Festival del Cajón llega por primera vez a Charlotte
Este evento gratuito al aire libre celebrará la música, la danza y la cultura latinoamericana con presentaciones en vivo, percusión y actividades para toda la familia. El festival busca acercar a la comunidad al cajón peruano como símbolo de identidad, creatividad y unión cultural.
- Fecha: domingo 2 de agosto
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Levine Plaza
- Dirección: 550 S Tryon St, Charlotte, NC 28202