Victoria Alvear Rodríguez, una estudiante ecuatoriana de Charlotte, representó a Mecklenburg y a Carolina del Norte en la cumbre nacional del programa Do the Write Thing, donde compartió una poderosa historia sobre inmigración, acoso escolar y orgullo por sus raíces.

Victoria, quien cursará octavo grado en Southwest Middle School, fue seleccionada como Embajadora Nacional tras destacar entre 325 ensayos enviados por estudiantes de 11 escuelas intermedias del condado de Mecklenburg.

La acompañó su maestra, Erika (Rikki) Jarrett, durante el encuentro realizado del 12 al 14 de julio en Washington, D.C.

Un ensayo sobre superar el acoso escolar

En su ensayo, Victoria narró las dificultades que enfrentó tras llegar desde Ecuador a Estados Unidos.

La estudiante explicó que sufrió acoso escolar y sintió vergüenza por ser inmigrante antes de decidir cambiar de escuela.

"A medida que pasa el tiempo, comencé a sentirme orgullosa de mi cultura", escribió Victoria.

"Me sentí orgullosa de ser latina porque ya no había nadie que me juzgara o se burlara de mí por ser un inmigrante. Aunque pude sanar, creo que si nunca me hubiera mudado o aprendido a amar mi herencia, no sería quien soy hoy".

Una experiencia única en Washington

Victoria viajó a la capital junto a sus padres y otros 26 estudiantes seleccionados de todo Estados Unidos.

Durante la cumbre participaron en talleres, visitaron la Corte Suprema, el Capitolio y entregaron sus escritos para formar parte de la colección de la Biblioteca del Congreso.

Además, asistieron a una cena en la residencia de la embajadora de Kuwait en Estados Unidos.

"Algunos programas enseñan a los jóvenes a escribir. Este les enseña que su voz importa", afirmó la embajadora Sheikha Al-Zain Al-Sabah.

Otro estudiante de Mecklenburg también fue reconocido

El evento también contó con la participación de Haven Williams, estudiante de Northeast Middle School, quien representó a toda la generación nacional 2024-2025 del programa.

Williams dirigió un taller para estudiantes, fue maestro de ceremonias durante la actividad en la Biblioteca del Congreso y participó en la ceremonia de reconocimiento.

Un programa para prevenir la violencia juvenil

Do the Write Thing es una iniciativa de la National Campaign to Stop Violence que invita a estudiantes de secundaria a reflexionar sobre la violencia juvenil y proponer soluciones mediante la escritura.

En Mecklenburg, el programa funciona gracias a una alianza entre Charlotte-Mecklenburg Schools, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y Mecklenburg County Community Support Services.

Aunque los delitos y hechos violentos en las escuelas de Carolina del Norte disminuyeron ligeramente este año, los organizadores consideran que la prevención sigue siendo una prioridad.

Con su participación, Victoria y Haven regresan a Charlotte con el compromiso de seguir promoviendo el liderazgo, la empatía y la prevención de la violencia entre otros estudiantes.