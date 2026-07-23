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Francisco Rosales Ortiz, de origen latino, enfrenta múltiples cargos por posesión, acceso y producción de material de abuso sexual infantil. Además, de posesión ilegal de un arma de fuego. Estos hechos habrían sido cometidos en Gastonia, a pocos minutos de Charlotte.

Rosales Ortiz, de 41 años, es originario de México. Según el reporte policial, entre junio de 2025 y marzo de 2026, utilizó a un menor para actos sexualmente explícitos en repetidas ocasiones con el fin de producir material visual del abuso. 

La acusación sostiene además que Ortiz tenía tres armas de fuego, dos pistolas y un rifle, pese a que presuntamente se encontraba en el país de forma ilegal.

En Carolina del  Norte, la ley estatal prohíbe a ciertas personas comprar o tener armas de fuego. Este es el caso de quienes se encuentran ilegalmente en el país o con visas de no inmigrante (como visa laboral o de estudiante).

Enfrenta más de 300 años de prisión

Rosales Ortiz fue detenido el 2 de abril en Gastonia durante un operativo entre autoridades locales y federales. En ese momento, el Departamento de Policía de Gastonia informó que a Rosales Ortíz se le acusaba también por tres cargos de incesto. 

Esta investigación fue realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el caso es procesado por la Fiscalía Federal en Charlotte. De ser declarado culpable, Rosales Ortiz se enfrenta:

  • Una pena de entre 15 años y 325 años de prisión. Son 30 años por cada cargo de producción de material de abuso sexual infantil.
  • Hasta 10 años por posesión y acceso con intención de visualizar el material de abuso infantil.
  • Un máximo de 15 años por el delito relacionado con armas de fuego.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) está comprometido a proteger a nuestras comunidades de quienes buscan explotar a los más vulnerables: nuestros niños. HSI continuará trabajando incansablemente con nuestros socios de las fuerzas del orden para investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen estos crímenes atroces”, declaró Mark M. Zito, Agente Especial a Cargo de HSI Carolinas.

Delitos sexuales infantiles: ¿Cómo reportar?

Este caso forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional lanzada en 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la explotación sexual infantil en línea e investiga casos como:

  • Producción de pornografía infantil
  • Distribución de material de abuso infantil.
  • Recepción y posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM).
  • Explotación sexual infantil a través de internet, ya sea redes sociales, cámaras en vivo o foros.
  • Abuso sexual físico directo de menores
  • Trata de menores con fines sexuales
  • Turismo sexual internacional. 
  • Delitos de no registrarse como delincuente sexual,
  • Estafas y engaños para la explotación de menores.
  • Ciberacoso sexual, entre otros.

Para reportar delitos relacionados con la explotación sexual infantil o cualquier otro delito vinculado a menores, puede:

  • Llamar al 1-866-347-2423 las 24 horas del día.
  • También puede obtener ayuda, llamando al 1-888-373-7888 o enviando un mensaje de texto con la palabra HELP, INFO al 23373 (BeFree).
  • También puede completar un formulario en línea para reportar actividades sospechosas, incluyendo explotación sexual infantil. Se encuentra disponible en el siguiente enlace.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.