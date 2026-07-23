Francisco Rosales Ortiz, de origen latino, enfrenta múltiples cargos por posesión, acceso y producción de material de abuso sexual infantil. Además, de posesión ilegal de un arma de fuego. Estos hechos habrían sido cometidos en Gastonia, a pocos minutos de Charlotte.

Rosales Ortiz, de 41 años, es originario de México. Según el reporte policial, entre junio de 2025 y marzo de 2026, utilizó a un menor para actos sexualmente explícitos en repetidas ocasiones con el fin de producir material visual del abuso.

La acusación sostiene además que Ortiz tenía tres armas de fuego, dos pistolas y un rifle, pese a que presuntamente se encontraba en el país de forma ilegal.

En Carolina del Norte, la ley estatal prohíbe a ciertas personas comprar o tener armas de fuego. Este es el caso de quienes se encuentran ilegalmente en el país o con visas de no inmigrante (como visa laboral o de estudiante).

Enfrenta más de 300 años de prisión

Rosales Ortiz fue detenido el 2 de abril en Gastonia durante un operativo entre autoridades locales y federales. En ese momento, el Departamento de Policía de Gastonia informó que a Rosales Ortíz se le acusaba también por tres cargos de incesto.

Esta investigación fue realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el caso es procesado por la Fiscalía Federal en Charlotte. De ser declarado culpable, Rosales Ortiz se enfrenta:

Una pena de entre 15 años y 325 años de prisión . Son 30 años por cada cargo de producción de material de abuso sexual infantil.

. Son 30 años por cada cargo de producción de material de abuso sexual infantil. Hasta 10 años por posesión y acceso con intención de visualizar el material de abuso infantil .

. Un máximo de 15 años por el delito relacionado con armas de fuego.

“El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) está comprometido a proteger a nuestras comunidades de quienes buscan explotar a los más vulnerables: nuestros niños. HSI continuará trabajando incansablemente con nuestros socios de las fuerzas del orden para investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen estos crímenes atroces”, declaró Mark M. Zito, Agente Especial a Cargo de HSI Carolinas.

Delitos sexuales infantiles: ¿Cómo reportar?

Este caso forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional lanzada en 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la explotación sexual infantil en línea e investiga casos como:

Producción de pornografía infantil

infantil Distribución de material de abuso infantil.

infantil. Recepción y posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Explotación sexual infantil a través de internet , ya sea redes sociales, cámaras en vivo o foros.

sexual infantil , ya sea redes sociales, cámaras en vivo o foros. Abuso sexual físico directo de menores

directo de menores Trata de menores con fines sexuales

con fines sexuales Turismo sexual internacional.

internacional. Delitos de no registrarse como delincuente sexual ,

, Estafas y engaños para la explotación de menores.

y engaños para la explotación de menores. Ciberacoso sexual, entre otros.

Para reportar delitos relacionados con la explotación sexual infantil o cualquier otro delito vinculado a menores, puede: