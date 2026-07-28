Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a organizaciones que brindan asistencia a sobrevivientes del doblete sísmico que afectó a Venezuela y ayudar a familias que lo perdieron todo, se llevará a cabo un concierto benéfico el próximo domingo 9 de agosto en Charlotte.

El evento organizado por la Alianza de Venezolanos en Charlotte y Rafa Carrillo busca reunir recursos que serán destinados a organizaciones que mantienen programas de asistencia humanitaria en Venezuela.

Ayuda para los sobrevivientes

Este 24 de julio se cumplió un mes desde los terremotos que sacudieron distintas zonas del país, pero principalmente el estado La Guaira, ubicado en el área costera. Hasta la fecha, el balance oficial supera los 5,500 fallecidos y 16,740 heridos. Ante esto, diversas organizaciones apoyan a los sobrevivientes.

La entrada del concierto “Música por Venezuela” será una donación mínima de $5 para apoyar dos iniciativas que brindan ayuda y atención a niños en situación vulnerable.

El Programa Vida

Fundación Al Norte del Sur

Tras el doblete sísmico, ambas entidades han volcado recursos para mitigar la emergencia infantil en las zonas afectadas y con niños damnificados, garantizando un refugio nutricional y de contención inmediata a menores que lo perdieron todo.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

“Música por Venezuela” se llevará a cabo el domingo 9 de agosto de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. en Sterling Events Venue, ubicado en 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205.

La jornada contará con la participación de artistas locales y agrupaciones que interpretarán géneros como salsa, merengue, bachata, cumbia, gaita venezolana y música urbana. Entre los invitados se encuentran Julio & Rafa, Fuzion Latina, Ritmo Caribe, Cristina Lanext, Milton Giraldo, DJ Vibes y Son de Pueblo.

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de la venta de comida y un espacio para compartir en comunidad.

¿Formas de ayudar?

Asiste al concierto.

al concierto. Hazte voluntario : La Alianza de Venezolanos en Charlotte busca personas que colaboren con la organización y logística de la actividad.

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Para participar, contactar a la Alianza de Venezolanos en Charlotte a través de sus redes sociales o al 980-318-4294 o al 704-858-6532.