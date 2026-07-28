Un operativo encabezado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en coordinación con el Servicio Forestal y agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Caldwell, dejó 13 personas detenidas el domingo 26 de julio en el área recreativa de Wilson Creek.

“Ningún menor fue separado de su familia”

Según informó el alguacil Kevin Bean a través de las redes oficiales de la Oficina del Alguacil de Caldwell, el operativo se realizó en un puesto de control instalado en Wilson Creek, a la entrada de Brown Mountain Beach. Precisó que se trata de un terreno administrado por el Servicio Forestal y, por lo tanto, es de jurisdicción federal.

Aclaró que ninguno de los inmigrantes detenidos quedó bajo custodia del condado de Caldwell, ya que fueron arrestados y trasladados por agentes federales. Además, que ninguno de los inmigrantes era menor de edad.

“Los reportes que aseguran que niños fueron separados de sus familias durante el operativo son falsos… ningún menor fue separado de su familia durante esta acción”, señala la publicación.

Activistas buscan respuestas de operativo migratorio

La Noticia conversó con Ginny Romero Hill, activista y directora ejecutiva del Centro Latino de Hickory, quien informó que actualmente la organización busca obtener más detalles sobre las personas detenidas.

“El día de ayer pasamos por su oficina. Éramos un grupo de 14 voluntarios. Fueron como casi dos horas y el sheriff se escondió. No dio la cara, entonces no podemos confirmar quienes son los 13 (detenidos). Estamos presionando para que nos digan cuántas personas tenían órdenes de arresto o antecedentes criminales, pero no nos han compartido nada. Se fue y no regresó”, afirma Romero Hill.

La activista señaló que varias personas se han comunicado con ella tras el operativo migratorio, pero que continúan recopilando información sobre posibles afectados. También mencionó el caso de una familia de Greensboro que habría sido impactada mientras visitaba la zona de Lenoir.

Tras el operativo, la organización informó que cuenta con fondos destinados a apoyar a las personas afectadas con gastos como alquiler y servicios básicos mientras atraviesan esta situación.

“Si alguien necesita ayuda, que se comunique con el Centro Latino o que nos mande un mensaje, para eso estamos, para apoyar a nuestra comunidad”, indicó.

El Centro Latino de Hickory trabaja como un centro educativo y de apoyo comunitario. A través de sus programas ofrece clases, tutorías, asistencia alimentaria y conexión con recursos locales para fortalecer el bienestar de las familias latinas. Para más información, visite el siguiente enlace o llame al 828-330-0477.

Noticias que podrían interesarte