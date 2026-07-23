Con la llegada del verano, miles de niños participan en campamentos recreativos y actividades fuera de casa. Aunque la mayoría transcurre sin incidentes, es importante que los padres sepan cómo actuar si llega la hora de recoger a sus hijos o de que regresen a casa y no logran localizarlos.

Ante esta situación, la oficial Verónica Cruz Santos, de la Unidad de Enlace Comunitario del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), compartió con La Noticia una serie de recomendaciones para reaccionar rápidamente y facilitar el trabajo de las autoridades en caso de una emergencia.

Si su hijo no llega a casa, intente localizarlo de inmediato

Antes de alarmarse, la oficial recomienda tener en cuenta que pueden presentarse retrasos en los horarios del campamento. Incluso recomienda verificar el calendario de actividades del campamento, ya que es posible que haya eventos extras que tomen más tiempo de lo común.

Sin embargo, si el menor tiene teléfono celular, lo primero es llamarlo o enviarle un mensaje. Si no responde, una buena práctica es utilizar aplicaciones para compartir la ubicación entre familiares.

"Es algo bueno si uno comparte la ubicación o tiene una aplicación para saber dónde están los niños durante el campamento o incluso fuera de él", explicó.

También recordó que si el teléfono está en modo avión, la ubicación dejará de actualizarse, por lo que aconseja enseñar a los menores a mantener esa función desactivada mientras estén fuera de casa.

No espere 24 horas para llamar al 911

Según la oficial, uno de los errores más comunes es pensar que la policía solo puede actuar después de 24 horas. La oficial aclaró que eso es falso. Al menos en el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

"En CMPD no tenemos que esperar 24 horas. Una persona puede ser reportada lo más antes posible, incluso esto es mejor porque nos ayuda a chequear más recursos que tenemos y determinar cuándo fue la última vez que vieron al niño, dónde estaba y con quien", dijo.

Si no logra comunicarse con su hijo y tampoco obtiene información del campamento, la escuela o las personas responsables, recomienda llamar al 911 de inmediato.

¿Cuándo se considera desaparecido un niño?

La oficial explicó que un menor se considera desaparecido cuando no se conoce su paradero y no existe comunicación con él.

En cambio, si los padres saben que está en casa de un amigo, aunque aún no haya regresado, no se trata de una desaparición porque se conoce dónde se encuentra.

Tenga lista información que pueda ayudar a la policía

En caso de reportar la desaparición de un menor, proporcionar información detallada puede agilizar la búsqueda.

Entre los datos que recomienda tener disponibles se encuentran:

La última vez que fue visto.

que fue visto. El lugar donde debía estar.

Los nombres y direcciones de sus amigos.

de sus amigos. Los teléfonos de los padres de esos amigos.

de esos amigos. Información sobre familiares que podrían tener al menor.

que podrían tener al menor. Cualquier situación familiar , como conflictos de custodia o problemas con la expareja, que pueda ser relevante para la investigación.

, como conflictos de custodia o problemas con la expareja, que pueda ser relevante para la investigación. Describirlo físicamente y la ropa que vestía.