La administración del presidente Donald Trump aprobó una nueva regla que modifica la forma en que el gobierno federal evaluará el concepto de “carga pública” en algunos procesos migratorios.

La medida, finalizada el 17 de julio, elimina la definición vigente durante la administración de Joe Biden y deja en manos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) la interpretación futura de este criterio.

Por ahora, USCIS no ha publicado una nueva guía detallada, por lo que expertos recomiendan a los inmigrantes mantenerse informados antes de tomar decisiones relacionadas con beneficios públicos.

¿Qué significa “carga pública”?

La ley migratoria de Estados Unidos establece desde hace más de un siglo que una persona puede ser considerada inadmisible si las autoridades concluyen que probablemente dependerá del gobierno para mantenerse económicamente.

Esa determinación puede influir en solicitudes como:

Residencia permanente (green card).

Algunas visas.

Admisión al país.

Sin embargo, la ley nunca ha definido exactamente qué significa “carga pública”, por lo que cada administración presidencial ha aplicado criterios distintos.

¿Qué cambia con la nueva regla?

La nueva regulación no restablece automáticamente la política implementada por Trump en 2019.

En cambio, elimina la definición adoptada durante la administración Biden, que consideraba “carga pública” únicamente a quienes dependían principalmente de asistencia gubernamental para vivir.

Ahora, USCIS tendrá mayor flexibilidad para establecer cómo evaluará cada caso mediante futuras instrucciones internas.

Hasta el momento, la agencia no ha explicado públicamente cuáles serán esos nuevos criterios.

¿Por qué genera preocupación?

Durante el primer gobierno de Trump, miles de familias inmigrantes dejaron de solicitar beneficios públicos para los que calificaban legalmente.

Muchas personas evitaron programas de salud, alimentación o apoyo para sus hijos ciudadanos estadounidenses por temor a afectar sus futuros trámites migratorios.

Aunque la nueva norma no reproduce exactamente la política de 2019, organizaciones defensoras de inmigrantes temen que vuelva a generar el mismo efecto.

¿Quiénes podrían verse afectados?

La regla puede influir principalmente en personas que soliciten beneficios migratorios sujetos a la evaluación de “carga pública”, como ciertas solicitudes de residencia permanente.

No todas las categorías migratorias están sujetas a esta evaluación.

Por ello, los especialistas recomiendan no suspender beneficios públicos por cuenta propia sin antes consultar con un abogado de inmigración o una organización acreditada.

Mantenerse informado será clave

Como USCIS aún debe publicar instrucciones adicionales para sus oficiales, el alcance real de la nueva política todavía no está completamente definido.

Mientras tanto, los expertos aconsejan que las familias inmigrantes busquen información confiable antes de tomar decisiones relacionadas con atención médica, alimentación, cuidado infantil o educación.