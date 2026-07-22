Regresa el Festival Peruano de Charlotte en su séptima edición para reunir a la comunidad en una celebración llena de música, danzas folclóricas, gastronomía tradicional y expresiones culturales que resaltan la riqueza y diversidad del país suramericano. El evento será este sábado 25 de julio a partir de las 12:00 p.m.

“Este año incluimos a artistas de otros países y otros estados porque queremos hacer un evento variado y que comunidades de otros países sientan esta unión. Tendremos comida peruana, venta de artesanía, música en vivo y todo en un espacio más cómodo para que la gente pueda degustar platillos peruanos mientras disfruta de la música y la danza. Será un espectáculo en vivo todo el día en el centro de la ciudad”, comentó Martín Linares, organizador del festival peruano a La Noticia.

¿Qué esperar del festival?

Ritmos de cumbia peruana o psicodélica.

peruana o psicodélica. Ceviche en diferentes versiones, lomo saltado, causa, tamales peruanos, empanadas, arroz chaufa, entre otros.

en diferentes versiones, lomo saltado, causa, tamales peruanos, empanadas, arroz chaufa, entre otros. Bebidas refrescantes como la chicha morada , maracuyá y gaseosas de Perú.

, maracuyá y gaseosas de Perú. Helados donofrio

Alfajores peruanos.

peruanos. Danzas típicas de la costa, sierra y selva de Perú con la participación de academias locales de baile.

de la costa, sierra y selva de Perú con la participación de academias locales de baile. Estará el personaje de Batman para tomarse fotos con los niños.

para tomarse fotos con los niños. Músicos como James Delco, Good Hombres, Fuzion Latina Mix, Clave Nova Latin Band, entre otros.

Precio, fecha y dirección

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 12:00 p.m. a 8:30 p.m.; la entrada tiene un costo de $20 por adulto y los menores de 10 años entran gratis. El festival será en el Victoria Yards, ubicado en 209 E 7th St, Charlotte, NC 28202. Para más información, envía un correo electrónico a charlotteperuvianfestival@gmail.com, visita el siguiente enlace o llama al 704-236-1519.