Regresa el Festival Peruano de Charlotte en su séptima edición para reunir a la comunidad en una celebración llena de música, danzas folclóricas, gastronomía tradicional y expresiones culturales que resaltan la riqueza y diversidad del país suramericano. El evento será este sábado 25 de julio a partir de las 12:00 p.m.
“Este año incluimos a artistas de otros países y otros estados porque queremos hacer un evento variado y que comunidades de otros países sientan esta unión. Tendremos comida peruana, venta de artesanía, música en vivo y todo en un espacio más cómodo para que la gente pueda degustar platillos peruanos mientras disfruta de la música y la danza. Será un espectáculo en vivo todo el día en el centro de la ciudad”, comentó Martín Linares, organizador del festival peruano a La Noticia.
¿Qué esperar del festival?
- Ritmos de cumbia peruana o psicodélica.
- Ceviche en diferentes versiones, lomo saltado, causa, tamales peruanos, empanadas, arroz chaufa, entre otros.
- Bebidas refrescantes como la chicha morada, maracuyá y gaseosas de Perú.
- Helados donofrio
- Alfajores peruanos.
- Danzas típicas de la costa, sierra y selva de Perú con la participación de academias locales de baile.
- Estará el personaje de Batman para tomarse fotos con los niños.
- Músicos como James Delco, Good Hombres, Fuzion Latina Mix, Clave Nova Latin Band, entre otros.
Precio, fecha y dirección
El evento se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 12:00 p.m. a 8:30 p.m.; la entrada tiene un costo de $20 por adulto y los menores de 10 años entran gratis. El festival será en el Victoria Yards, ubicado en 209 E 7th St, Charlotte, NC 28202. Para más información, envía un correo electrónico a charlotteperuvianfestival@gmail.com, visita el siguiente enlace o llama al 704-236-1519.